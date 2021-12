Renault svela il nome del suo nuovo SUV

Renault ha svelto in anteprima mondiale il nome del suo nuovo SUV, che verrà lanciato il prossimo anno. Si chiamerà Austral, la denominazione scelta deriva dal latino “australis” e si tratta di una parola molto diffusa e utilizzata in molte lingue europee. Scritta per esteso, vanta le origini francesi del costruttore.

La Responsabile della Strategia Nomi presso la Direzione Global Marketing della Marca Renault, Sylvia Dos Santos, ci tiene a precisare quanto segue: “Austral rimanda anche ai colori e al calore dell’emisfero sud. È un nome che invita al viaggio ed è perfetto per un SUV. Ha una fonetica armoniosa, equilibrata e facile da pronunciare per tutti, un nome internazionale”.

Una vettura inedita, il SUV Austral è il nuovo prodotto della Marca Renault, dove tecnologia, abitabilità e piacere di guida si uniranno per creare una nuova offerta nella categoria dei SUV compatti. L’auto, con una lunghezza totale di 4,51 m, sarà in grado di ospitare fino a 5 passeggeri. Renault, con questa grande novità sul mercato, dimostra il suo grande interesse del proseguire con la sua offensiva per riconquistare il segmento C, iniziata con il crossover di successo Arkana e, tra breve, anche con la nuova Mégane E-TECH Electric.

Con l’arrivo di Austral, un modello del marchio Renault sparirà per sempre dal mercato? Ebbene sì, Austral infatti andrà a sostituire l’attuale Kadjar nella gamma. Il nuovissimo SUV sarà presentato al pubblico nella primavera del 2022.

Due parole sul SUV che non vedremo mai più, Renault Kadjar. Presente sul mercato dal 2015, è stata restaurata l’ultima volta nel 2018, una nuova versione del SUV a cui sono state aggiornate le motorizzazioni e le dotazioni tecnologiche. Modello che vanta una lunghezza di 449 cm, con linee sportive e un profilo robusto, fari a LED. Il SUV Renault Kadjar è omologato per 5 persone, che riescono a stare comode anche nei viaggi più lunghi, la più recente versione offre anche il tetto panoramico in vetro, cerchi in lega da 19 pollici (su richiesta) e un bagagliaio da 472 litri, tra i migliori della categoria.

Il nuovo SUV Austral entra in gamma insieme a Arkana, modello di grande successo, nonostante la sua recente presentazione (marzo 2021). Elegante, spazioso, confortevole ma anche sportivo, ha rivoluzionato il mercato e continua a sorprendere tutti grazie alle innovative motorizzazioni esclusivamente elettrificate. Presto arriverà anche la nuova Mégane E-TECH Electric, con un design rivisitato nei minimi dettagli, interni più ergonomici e moderni, e le migliori tecnologie in termini di connettività, multimedialità e dispositivi di assistenza alla guida.