Renault svela le linee della nuova Espace

Renault Espace è quello che la Casa stessa definisce come un veicolo rivoluzionario e visionario, e che il mercato apprezza anche per questo. Un’auto che è stata copiata spesso negli anni, senza mai essere eguagliata. Un nome che nel tempo è diventato leggendario, e che a sentirlo suscita ancora grandi emozioni.

Renault Escape si è presentata in ben cinque generazioni, in circa 40 anni, e tutte man mano sono riuscite a evolvere per stare al passo con i tempi, in linea con le attese dei clienti e l’evoluzione della società. Sono state tutte innovative, rimanendo un punto di riferimento in termini di abitabilità, comfort e comportamento su strada. Ed è proprio grazie a questo che il nome Espace è entrato nella storia.

Prime anticipazioni del design

Dopo aver ufficializzato il nome Espace, Renault svela due silhouette del suo futuro grande SUV a 5 e 7 posti. Con un gioco di luci e ombre, le silhouette lasciano intravvedere il design esterno di Nuovo Renault Espace e la sua lunghezza totale.

La nuova generazione dell’auto iconica propone un design atletico con spalle pronunciate. Sulle fiancate, la superficie vetrata che si allunga al massimo verso il posteriore contribuisce a slanciare il veicolo e a renderlo più elegante. Il posteriore è sobriamente movimentato dall’alettone che funge da naturale proseguimento del tetto.

La sesta generazione di Renault Espace

L’ultima generazione di Espace è esattamente al passo coi tempi, offre proporzioni contenute per rispondere meglio alle esigenze di un mondo in trasformazione. Più compatto di 14 cm, offre una lunghezza dell’abitacolo di 2,48 metri fino alla terza fila, una misura di poco superiore rispetto quella del modello attuale. Non c’è alcun dubbio, la sesta generazione di Renault Espace mantiene il DNA che ha decretato la sua forza e ha contribuito al grandioso successo nel tempo: ospitare confortevolmente fino a 7 passeggeri per poter fare anche lunghi viaggi.

Nuovo Renault Espace sarà presentato in anteprima mondiale a inizio primavera 2023, siamo agli sgoccioli, manca davvero poco.

La storia

La prima Renault Espace è stata svelata nel 1983, con un nuovo nome emblematico, che oggi ormai è radicato nella storia dei nomi del marchio: Espace. Quarant’anni dopo è in arrivo la sesta generazione di questo modello, che incarna sempre gli stessi principi: comfort, generosità e allestimento alto di gamma. Viaggiare a bordo di un Espace è sempre stata un’esperienza unica e inimitabile; con ogni generazione questo veicolo ha saputo stare al passo con i tempi senza mai rinnegare il suo DNA di giramondo.

Nel 1991 arriva la seconda generazione, Renault Espace diventa il fenomeno sociale del settore automobilistico. L’amore per questa vettura cresce esponenzialmente. Il nome acquisisce notorietà, mentre la seconda generazione diventa più matura.

È il 1996 quando arriva la terza generazione. Sempre superpopolare e leader del segmento che ha creato, Renault Espace diventa quasi un nome generico. Sono disponibili due carrozzerie: 5 e 7 posti, Grand Espace, più lunga di 27 cm.

Nel 2002 arriva Espace IV, l’ultima monospazio, con una carreggiata più ampia, maggiori dimensioni e un design esterno dalle linee mozze. Nel 2015 è la volta di Espace V, che diventa un distintivo crossover a 7 posti, grandi passi avanti lato tecnologia: tablet touchscreen, settaggi Multi-Sense, 4 ruote sterzanti 4CONTROL. E oggi la storia continua.