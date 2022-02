Renault svela a sorpresa l’auto col motore a idrogeno

Annuncio a sorpresa di Renault: la Casa automobilistica francese ha svelato il teaser di una nuova concept-car che incarna gli impegni della sua strategia di sviluppo sostenibile in tema di rispetto dell’ambiente, sicurezza e inclusione. Un’auto con il motore a idrogeno che apre una nuova era per il brand transalpino.

L’inedita concept-car firmata Renault, con motorizzazione a idrogeno, mostra la strada della decarbonizzazione intrapresa da tempo dal Gruppo francese, insieme a tutti i progressi realizzati in termini di economia circolare e di materiali riciclati e riciclabili.

Renault svela l’auto con motore a idrogeno

Le innovazioni tecnologiche a bordo dell’auto con motore a idrogeno saranno al servizio della sicurezza del conducente e dei passeggeri. Il tema dell’inclusione, inoltre, traspare dalla diversità dei team e dall’accessibilità della vettura.

Il teaser realizzato da Renault mostra un assaggio di quella che sarà l’inedita concept-car della Casa francese: un modello che riflette al cento per cento tutti gli impegni assunti dal Gruppo per quanto riguarda lo sviluppo, mettendoli al servizio di una mobilità sostenibile, sicura e inclusiva.

La concept-car con motore a idrogeno di Renault è stata progettata sotto la direzione di Gilles Vidal, il direttore del Design del brand transalpino. Il modello punta dritto nella direzione dell’obiettivo che l’azienda ha recentemente annunciato: Renault, infatti, mira a raggiungere un mix energetico al 100% elettrico entro l’anno 2030. La vettura verrà presentata ufficialmente al grande pubblico durante il mese di maggio del 2022.

Il listino Renault, dunque, andrà ad arricchirsi di un modello con motore a idrogeno, destinato ad aprire un’era completamente nuova per l’azienda di Boulogne-Billancourt che per vocazione è da sempre proiettata verso nuove soluzioni.

Momento di svolta per Renault

Da oltre dieci anni Renault si è impegnata nella transizione elettrica, attraverso esperienze e competenze uniche: uno degli ultimi modelli a zero emissioni presentato dal brand transalpino è la Twingo electric, declinata nell’edizione speciale ‘Urban Night’. Prima della Megane, Renault aveva presentato le versioni ibride della Megan e della nuova Clio, il modello best-seller giunto ormai alla sua quinta generazione.

Un’altra concept-car di Renault aveva fatto parlare di sé nel corso del 2021: si tratta Renault 5 Prototype, eletta “Concept Car of the Year” in occasione dell’ottava edizione del premio organizzato da Car Design News. Il prestigioso riconoscimento al prototipo è arrivato grazie a una giuria di direttori del design delle maggiori Case automobilistiche, i quali hanno lodato la brillante reinterpretazione dell’iconico modello.

La concept car con motore a idrogeno svelata tramite il teaser arriva in un momento molto importante nella storia di Renault. Il marchio francese ha annunciato la volontà di dire addio alle motorizzazioni diesel e benzina. L’amministratore delegato della Casa francese, Luca De Meo, ha recentemente affermato che l’offerta del brand sarà al 100% elettrica entro il 2030.

Renault ha deciso di accodarsi ad altre grandi aziende automobilistiche come Opel, Ford, Peugeout e Fiat che puntano a dire addio nei prossimi anni ai motori a combustione. Va precisato, comunque, che Renault intende lavorare totalmente sulla gamma elettrica solo se la rete di ricarica per le auto a zero emissioni verrà ampliata e, contestualmente, se i prezzi dell’elettricità potranno essere alla portata di tutti. Qualora queste due condizioni non venissero rispettate, proseguirà la produzione di modelli dotati di motori classici endotermici.