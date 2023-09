Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Prima abbiamo visto la rivoluzione di Mégane, che si è trasformata ed è diventata elettrica, seguendo la nuova strategia di Renault per un futuro sostenibile e a zero emissioni. Oggi è la volta di un altro pezzo forte della gamma del brand, Scénic, che diventa E-Tech Electric, nuova punta di diamante della gamma Renault E-Tech electric di ultima generazione.

Scénic E-Tech Electric è stato pensato e realizzato per le famiglie, per le loro esigenze di viaggio in libertà e in totale sicurezza, e rientra perfettamente nel piano strategico Renaulution: abbina l’innovazione dei veicoli elettrici a tecnologie utili e intuitive, progettate in modo sostenibile.

Si tratta in particolare del primo modello di serie a concretizzare l’ambizioso obiettivo del Gruppo Renault di diventare un costruttore automobilistico della prossima generazione, che rispetti quella che possiamo definire una corretta transizione energetica.

La storia di Renault Scénic

Inizia da molto lontano la storia di questo modello, partita ormai ben 27 anni fa. Renault Scénic è una vettura che infatti ha visto la luce per la prima volta nel 1996 – cinque anni dopo la presentazione dell’omonima concept car, che era stata svelata al pubblico nel 1991. Un modello che ai tempi aveva portato la rivoluzione sul mercato, posizionandosi come la prima monovolume compatta della storia automobilistica.

Ma perché Scénic, ve lo siete mai chiesti? Forse molti di voi non lo sanno e nemmeno lo immaginano, ma in realtà si tratta di un acronimo: Renault infatti sceglie questo appellativo per definire la sua idea di “Safety Concept Embodied in a New Innovative Car”, ossia “la sicurezza incarnata in un’auto inedita e innovativa”.

Come sappiamo però gli anni passano e con essi cambiano le abitudini di viaggio delle famiglie e le aspirazioni in termini di impatto ambientale e sicurezza: motivo per il quale la storica Scénic ha continuato a trasformarsi per anticipare e soddisfare le loro esigenze.

Oggi si presenta sul mercato con una nuova motorizzazione 100% elettrica, reinventando l’auto del segmento C per le famiglie e invitando al viaggio mantenendosi fedele al suo DNA. Scénic è sempre stata pensata come prima auto della famiglia: quella per i lunghi viaggi delle vacanze e per i weekend.

Oggi può ancora essere pensato per lo stesso fine, grazie alla sua autonomia (ciclo WLTP) che va oltre i 620 chilometri. Ma non è tutto: diventa anche il primo veicolo elettrico progettato secondo criteri di sostenibilità, attento al benessere dei passeggeri e del mondo circostante.

L’auto per le famiglie

Come abbiamo detto, la tradizione non si tradisce, nemmeno oggi che Renault Scénic diventa elettrica: continua a essere la familiare per eccellenza.

Grazie ai vantaggi della piattaforma elettrica CMF-EV sviluppata dall’Alleanza, su cui si basa, Scénic vanta un design audace, un ingombro ridotto per la categoria e un’abitabilità record per i passeggeri. A ciò si aggiunge una batteria compatta, con capacità fino a 87 kWh.

La potenza dell’auto raggiunge i 160 kW (pari a 220 cavalli) e permette di godere al massimo della guida dinamica e agile, adatta a qualsiasi percorso.

Interni e abitabilità

Il comfort a bordo è una garanzia per tutti i passeggeri, grazie all’abitabilità interna di riferimento, al pavimento posteriore piatto e al passo di 2,78 metri. C’è spazio in abbondanza per i passeggeri, grazie a un raggio alle ginocchia di 278 mm per i sedili posteriori, ma anche per i bagagli, con un volume del bagagliaio di 545 litri.

Le dotazioni interne si completano con l’innovativo tetto panoramico in vetro oscurabile Solarbay e con il bracciolo posteriore “ingenius”, che garantiscono il comfort interno.

Il sistema multimediale OpenR Link, arricchito da oltre 50 App, permette di programmare i lunghi viaggi in tranquillità, condividendo momenti di convivialità. Anche la firma sonora è unica, grazie alla straordinaria collaborazione con l’artista, compositore e autore Jean-Michel Jarre.

Nuovo Scénic E-Tech Electric sarà il primo veicolo elettrico della gamma Renault a essere proposto nell’allestimento Esprit Alpine, che esprime emozione e sportività. Sempre prodotto nello stabilimento di Douai (ElectriCity), come avveniva già ai suoi esordi, il nuovo modello per il futuro sarà commercializzato dall’inizio del 2024.

Una nuova visione della mobilità

Arriviamo così alla quinta generazione di Renault Scénic. Il bisogno di consumi ragionati – visti i prezzi – e di una produzione più responsabile è un pensiero ormai ampiamente condiviso.

Attraverso i suoi valori e il piano strategico Renaulution, il Gruppo Renault si trasforma in un’azienda della prossima generazione, tecnologica e che mira alla creazione di valore non solo economico e ambientale, ma anche sociale, con lo scopo di raggiungere l’obiettivo zero emissioni in Europa dal 2040 e nel mondo entro il 2050.

È un marchio pioniere della decarbonizzazione, Renault ha svelato nel 2022, in occasione del summit ChangeNOW, la concept car Scénic Vision, che incarnava la volontà del brand di progettare veicoli più sostenibili e innovativi. Oggi, quest’obiettivo ambizioso si concretizza per la prima volta con Nuovo Scénic E-Tech Electric, la prima familiare 100% elettrica progettata secondo criteri di sostenibilità.

Una vettura senza dubbio innovativa, 100% elettrica, più generosa e sempre al passo con i tempi, Nuovo Scénic E-Tech Electric è all’avanguardia in termini di sviluppo sostenibile e sicurezza. Viene realizzato in Francia, presso lo stabilimento di Douai, nel Centro ElectriCity, stabilisce una nuova rotta: quella di una mobilità allo stesso tempo più sostenibile, sicura e visionaria.

Anche il suo motore elettrico è prodotto in Francia, nella Megafactory di Cléon. Ma non è tutto: per dimostrare il grande rispetto per l’ambiente, per realizzare l’auto Renault utilizza fino al 24% materiali riciclati ed è riciclabile nelle filiere di riciclo industriale, in conformità con la Direttiva 2005/64/CE, per il 90% della sua massa, batteria inclusa.

Fabrice Cambolive, CEO Renault, ha dichiarato: “Nel 1996, Scénic era un nuovo oggetto che ribaltava i codici tradizionali e reinventava il concetto di auto per la famiglia. Nuovo Scénic E-Tech Electric riprende questa stessa filosofia. Un veicolo elettrico polivalente, per lunghe percorrenze, e progettato in un’ottica di sviluppo sostenibile. Offre un’abitabilità interna eccezionale pur restando compatto, con una luminosità, un comfort ed una connettività di tutto rilievo”.

E Gilles Vidal, Direttore Design, ha aggiunto: “Il design di Nuovo Scénic E-Tech Electric è al servizio dell’efficienza, dell’accessibilità e dell’integrazione sostenibile nell’ambiente. Progettato per consentire alle famiglie di muoversi liberamente, in assoluta sicurezza e in modo più responsabile, è espressione del nuovo linguaggio stilistico della Marca Renault. Le sue curve generose rimandano ad una Marca piena di vita e umanità, mentre le linee nette e precise, abbinate ai molteplici dettagli high-tech, proiettano quest’auto verso un mondo moderno e connesso”.