Renault R5 Turbo: svelato il nuovo concept elettrico

Renault ha lanciato quest’anno la nuova Renault 5, celebrando il 50° anniversario di una delle sue più grandi icone. Dopo numerosi eventi celebrativi la presentazione della showcar elettrica Renault 5 Diamant, la Casa presenterà in anteprima mondiale R5 TURBO 3E nell’ambito del concorso di eleganza di Chantilly Arts et Élégance 2022, domenica 25 settembre.

La nuova showcar 100% elettrica rende un omaggio contemporaneo alle sue versioni sportive più mitiche, le Renault 5 Turbo e Turbo 2. Il nome è R5 TURBO 3E, dove il 3 indica la continuità rispetto alla Turbo 2 e la E simboleggia la motorizzazione elettrica. La nuova R5 TURBO 3E unisce il design ultratecnologico, l’esuberanza e tanti riferimenti al mondo delle gare automobilistiche e a quello dei videogiochi. Un mix perfetto che proietta la showcar verso la modernità e la tecnologia, ai confini tra reale e virtuale.

Dopo Renault 5 Prototype, anche la R5 TURBO 3E è un esempio di “rinascita elettrica” di un modello di punta del brand. Renault sta elettrificando la sua storia per prepararsi meglio al futuro 100% elettrico in Europa entro il 2030.

La vettura perfetta per il drifting

La nuova R5 TURBO 3E è un’auto elettrica a trazione posteriore ideale per il drifting. Proprio come il suo iconico predecessore, è biposto, con la parte posteriore occupata dal gruppo motopropulsore composto da due motori elettrici, che azionano ciascuno una ruota, con batterie collocate al centro, sotto il pianale. La meccanica, montata su telaio tubulare, sprigiona una potenza totale di 280 kW (equivalente a 380 cavalli) e una coppia di 700 Nm, immediatamente disponibile.

Una vera e propria bomba, in grado di percorrere 100 metri con partenza da fermo in soli 3,5 secondi (3,9 secondi in modalità Drift), raggiungendo una velocità di punta di 200 km/h.

L’estetica singolare

Un’opera d’arte dalle forme esasperate, che si ispira al mondo dei videogiochi e che deve far riferimento, sia dentro che fuori, alle Renault 5 e Renault 5 Turbo 2 originali. Un risultato sorprendente, grazie alla sua estetica infatti la nuova R5 TURBO 3E dichiara a quale stirpe appartiene, ma lo fa con esuberanza. Rivisita anche le iconiche prese d’aria della Turbo 2 sui parafanghi posteriori. Il punto di forza è l’immenso alettone posteriore, che le permette di restare incollata a terra anche nelle derapate più estreme.

Sul frontale, R5 TURBO 3E ha un paraurti dotato di grandi prese d’aria che garantiscono sia il raffreddamento che l’aderenza al suolo. Essendo verticalmente suddiviso in tre parti, rimanda direttamente al paraurti della Renault 5 Turbo 2. All’anteriore e al posteriore altri LED, di color rosa, blu e giallo, formano strisce luminose che si accendono e lampeggiano quando l’auto va in derapata, creando un’atmosfera che ricorda il mondo dei videogiochi e degli anni Ottanta e Novanta.

Gli interni pop e gaming della nuova R5 TURBO 3E

All’interno l’ambiente è moderno e giocoso, un mix perfetto di riferimenti al mondo delle gare automobilistiche, a quello dei videogiochi e, naturalmente, alle iconiche Renault 5 e Renault 5 Turbo 2. Notiamo nuovi sedili sportivi in fibra di carbonio, le cinture di sicurezza e il volante realizzati in collaborazione con Sabelt. Tratto distintivo per i veicoli da drifting, vediamo l’impressionante comando del freno a mano verticale al centro della consolle centrale, in un colore giallo molto pop.

Tinta che ritroviamo mescolata al rosa per dare una nota di colore al mix grigio e nero del tartan dai motivi scozzesi dei sedili e della plancia. Il logo Renault appare, in versione illuminata, anche a destra del mozzo del volante. Interpretazione moderna di un tratto distintivo della Renault 5 Turbo 2, i dieci quadranti analogici che stavano davanti al conducente sono stati sostituiti da 10 display digitali sulla plancia di R5 TURBO 3E. Un dettaglio simpatico? A bordo è presente un orsacchiotto di peluche che si chiama Drifty.

La showcar R5 TURBO 3E è un veicolo reale, il suo alter ego digitale invece circolerà in mondi di gioco virtuali derivati dal “Web3”. Sarà anche proposta una raccolta di NFT (Non Fungible Token) relativa al veicolo.