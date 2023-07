Renault presenta una nuova gamma elettrizzante

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault presenta la R5 Turbo 3E al Goodwood Festival of Speed

Renault ha deciso di stupire il pubblico del Goodwood Festival of Speed 2023, preparando una selezione di auto elettrificate spettacolare. In prima linea c’è lei: Renault R5 Turbo 3E, arrivata per la prima volta in assoluto nel Regno Unito.

L’auto ha tutte le carte in regola per mostrare le sue potenzialità motoristiche sulla cronoscalata lunga 1,86 km per i quattro giorni dell’evento. La Renault R5 Turbo 3E sarà guidata da Yvan Muller.

Com’è fatta

Un’auto nuova, che rende omaggio a una leggenda: la R5 Turbo 2 rally-ready che, quest’anno, compie 40 anni. È stata realizzata con carrozzeria rastremata in fibra di carbonio, pneumatici slick tipo racing e un’aerodinamica aggressiva, un modello nato per il drifting e dotato di due motori elettrici posteriori in grado di sprigionare 380 cavalli di potenza e una coppia di 700 Nm.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Con la nuova R5 Turbo 3E Renault vuole impressionare gli spettatori del festival.

La gamma elettrificata di Renault

La Casa ha deciso di esporre una selezione di auto elettrificate, tra cui anche la sua Renault 5 Prototype, prima del lancio, nel 2024, della Renault 5 Electric, la nuova creatura moderna pensata per i conducenti di oggi.

Un veicolo realizzato per svecchiare l’originale, aggiornando l’iconico portellone posteriore con un look audace e contemporaneo e montando un avanzato propulsore 100% elettrico.

Altro esordio nel Regno Unito per la Renault 4EVER Trophy, versione robusta e super avventurosa dell’iconica Renault 4, che riprende la versatilità dell’originale, adatta sia per le strade urbane che per quelle rurali.

Le nuove concept car

Al Goodwood Festival ci sono anche altri modelli, che dimostrano ulteriormente la ricca eredità di Renault, mixata con un accenno al futuro. Nello stand della Casa della Losanga ci sono anche due entusiasmanti concept-car.

La prima è la Renault 5 Diamant, interpretazione restomod del designer francese Pierre Gonalons della classica berlina Renault 5. L’auto è monta propulsore 100% elettrico, si mostra al pubblico con vernice satinata e fari simili a gemme. Sarà affiancata dal modello, ancora una volta elettrico, “Mute the Hot Rod,” ispirato alle hot rod da record degli anni Quaranta e basato sulla Renault MT del 1924 che proprio ieri, giovedì 13 luglio, è salita sulla collina per poi tornare all’esposizione statica nello stand da oggi fino a domenica 16 luglio.

Uno sguardo alla gamma attuale

I visitatori avranno anche la possibilità di toccare con mano il nuovo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, lanciato di recente, il pubblico potrà ammirarlo dal vivo e sperimentare di persona le caratteristiche vincenti del modello, come le generose proporzioni dell’abitacolo, il comfort alto di gamma e l’esperienza digitale premium nello stand Renault.

Disponibile alla vendita, Austral E-Tech Full Hybrid mostrerà le sue qualità di SUV sportivo e tecnologico cimentandosi nella cronoscalata per tutto il weekend.

E non finisce qui, perché al festival Renault è stata invitata a esporre anche la Megane E-Tech Electric (a listino da 36.950 euro). Le auto saranno nell’ormai nota Electric Avenue di Goodwood, un’area dedicata diventata ormai un appuntamento fisso dell’evento, una vera e propria vetrina per le ultime novità elettrificate. Proprio qui i visitatori possono conoscere da vicino la Renault Megane E-Tech Electric, auto che vanta un’autonomia di circa 450 km.

Il Festival of Speed dura quattro giorni, è iniziato ieri fino a domenica 16 luglio, nella spettacolare cornice della Goodwood House nel West Sussex.