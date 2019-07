Renault presenta e-Plein Air, omaggio elettrico alla Renault 4

editato in: da

Renault 4: foto storiche

Accade spesso che dei vecchi modelli di auto, oggi d’epoca, vengano ripresi e trasformati radicalmente.

A questi gioielli senza tempo spesso vengono aggiunte tutte le migliori tecnologie moderne possibili, inserite in una scatola antica e classica. Di questi tempo accade anche che queste vetture vengano equipaggiate con i più evoluti motori elettrici presenti sul mercato.

È quello che ha fatto Renault, che ha deciso di seguire questa tendenza e presentare la e-Plein Air, una concept car a zero emissioni che si ispira alla Plein Air, un’auto rarissima della Casa, che era stata realizzata dal carrozziere francese Sinpar nel 1968. Si tratta di una vettura che riprendeva le linee della Renault 4 di grande successo ma che proponeva sul mercato una versione cabriolet da spiaggia.

Il motore che è stato inserito su quest’auto unica e particolare è quello della Renault Twizy, la piccola elettrica della Casa francese, lo stesso vale per la batteria. Esteticamente invece è praticamente uguale alla Renault Plein Air originale, solo alcuni elementi sono stati rivisti. Tra questi gli interni, che oggi vedono sedili nuovi e un cestino da pic-nic posizionato nel vano posteriore. Nella vettura realizzata negli anni Sessanta era presente la capotte, che invece non vediamo oggi nell’elettrica moderna.

Al centro della plancia è stato inserito un display che deriva sempre dalla piccola Twizy e che dona un tocco di modernità alla vettura elettrica di Renault, dando la possibilità al conducente di monitorare sia la velocità di percorrenza che l’autonomia della batteria. Al momento non sappiamo se l’auto verrà mai venduta o rimarrà una concept omaggio alla Renault 4.

Il prototipo infatti fa pensare che la mitica vettura della Casa francese possa rinascere nella versione elettrica, un’auto che si ispira alle cosiddette spiaggine degli anni Sessanta e che è appena stato presentato proprio in occasione dei dieci anni del raduno 4L International. Presenta le stesse forme tondeggianti e i fari rotondi del modello iconico, solo è biposto e perde il tetto. La concept Renault e-Plein Air ha la stessa meccanica della piccola a zero emissioni Twizy, la Casa non ha specificato se si tratta della versione da 5 CV o da 18 CV. Nei prossimi mesi forse sapremo qualcosa in più.