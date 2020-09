Renault: ecco l’offerta di auto ibride ed elettriche per ogni esigenza

editato in: da

Renault, pioniere e leader del mercato elettrico europeo, risponde all’evoluzione del mercato in termini di alimentazioni con una gamma 100% elettrica composta da ben 7 modelli: la berlina compatta ZOE, il quadriciclo TWIZY, la nuovissima TWINGO Electric, regina della città, e i veicoli commerciali KANGOO Z.E. e MASTER Z.E., oltre che la berlina RSM SM3 Z.E. e il piccolo SUV Renault City K-ZE, rispettivamente venduti in Corea e Cina.

Il mercato 100% elettrico in Italia sta registrando una crescita esponenziale negli ultimi anni, complici anche le misure di incentivazione all’acquisto varate dallo Stato ed oggi rappresenta l’1,6% del mercato automobilistico totale. In cumulato a fine agosto 2020, erano quasi 14.000 i veicoli 100% elettrici immatricolati quest’anno nel nostro Paese, che corrisponde al 91% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La grande novità del 2012 sarà la Dacia Spring Electric, una city car 4 100% elettrica spaziosa per consentire al maggior numero di persone di avere accesso ad una mobilità facilitata e più virtuosa. Leggera e compatta, Dacia Spring Electric punta ad un’autonomia di circa 200 km (WLTP), garanzia di una versatilità che consente un utilizzo urbano e periurbano senza ansia da ricarica

A questi veicoli full electric Renault affianca una gamma E-TECH HYBRID composta oggi da 3 modelli, Nuova CLIO E-TECH HYBRID, Nuovo CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID e Nuova MÉGANE E-TECH PLUG-IN HYBRID. Un’offerta completa su misura per rispondere al meglio ad ogni singola esigenza dei suoi clienti.

In particolare, nel segmento B, Renault si posiziona come la Marca in grado di proporre l’offerta più completa in termini di elettrificazione, grazie a Nuova ZOE, Nuova CLIO E-TECH HYBRID e Nuovo CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID.