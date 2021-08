Renault, il nuovo camper ‘nomade’ per l’Europa

editato in: da

Al Caravan Salon di Düsseldorf Renault ha presentato il Nuovo Trafic SpaceNomad, che entrerà nel listino Renault a inizio 2022. Dopo la Svizzera, sarà commercializzato anche in altri 5 Paesi in Europa. Il veicolo sarà allestito da Pilote, operatore di camper francese.

Trafic SpaceNomad è disponibile in due differenti lunghezze con quattro o cinque posti, ha il tetto sollevabile, grazie al quale può disporre di due grandi letti, all’interno ci sono anche una doccia e un angolo cottura che consentono ai passeggeri di adattarsi a tutti i viaggi senza preoccuparsi per l’alloggio.

Insieme al nuovo Trafic SpaceNomad verrà presentata anche una nuova visione hippie chic del camper, la showcar Hippie Caviar Hotel, accanto al mitico camper Estafette. Nuovo SpaceClass Escapade e Master Camping-Car completeranno l’offerta Renault.

I viaggi in camper sono diventati un grande must nel periodo post lockdown. La flessibilità di questo modo di viaggiare facilita gli spostamenti anche con le restrizioni dovute al Covid (abbiamo visto che in Italia tornano purtroppo le zone gialle). Oltretutto, questa tipologia di vacanze on the road offre una totale libertà. Dopo la sperimentazione di successo nel mercato svizzero, nel 2020 Renault ha deciso di estendere la commercializzazione di SpaceNomad in Europa: Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Francia.

Il camper, come abbiamo detto, è stato allestito da Pilote ispirandosi a Nuovo Trafic, prodotto nello stabilimento Renault di Sandouville, e sarà presto disponibile presso la rete di concessionari (inizio 2022). Proposto in due lunghezze, presenta le versioni a quattro e cinque posti ed un’ampia scelta di motorizzazioni da 110 a 170 cavalli con trasmissione manuale o automatica (per i motori da 150 e 170 CV). Nuovo Trafic SpaceNomad offre comodità ai clienti che vanno alla ricerca di libertà senza vincoli a livello di alloggio e parcheggio.

“L’obiettivo ambizioso di Renault è ampliare la sua gamma nomade in Europa, su un mercato che registra un boom da un decennio. Dopo la sperimentazione di successo in svizzera, Nuovo Trafic SpaceNomad amplia il suo perimetro per gli amanti della libertà”, dichiara Thierry Plantegenest, Direttore Commerciale Mondo e Veicoli Commerciali Renault.

Il camper può offrire fino a cinque posti. All’anteriore, è dotato di due sedili singoli che si girano verso l’interno per creare uno spazio generoso. Al posteriore, il furgone si declina in due configurazioni: una panchetta fissa a due posti o scorrevole a tre posti. L’abitacolo è isolato, illuminato, riscaldato e dotato di tenda.

Il design esterno è inedito e più espressivo, cofano orizzontale e griglia della calandra verticale per una maggiore potenza, fari Full LED e firma luminosa C-Shape aggiornata. All’interno, la nuovissima plancia propone fino a 81,8 litri di vani portaoggetti; il furgone propone nuovi dispositivi di assistenza alla guida, per una maggiore serenità e sicurezza.

Nuovo SpaceNomad propone tecnologie a bordo come il touchscreen da 8” e il caricatore a induzione. È dotato dell’ultimo sistema multimediale Renault EASY LINK con navigazione integrata ed è compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto per gli smartphone.