Renault monta la batteria più sottile sul mercato

Una nuova tecnologia a bordo di Megane E-Tech Electric; si tratta di un sistema che è stato progettato per integrarsi perfettamente nella piattaforma CMF-EV. È straordinaria: la batteria più sottile del mercato. Il suo spessore infatti è di solo 110 mm (lunga 1.960 mm e larga 1.450 mm), ovvero il 40% in meno rispetto alla batteria della Renault Zoe.

Grazie allo spessore “record”, contribuisce direttamente a ridurre l’altezza del veicolo a 1,50 m migliorandone così l’aerodinamicità e l’efficienza. Ha una massa di 395 kg.

Come può essere così compatta

Gli ingegneri che lavorano nel team Renault sono riusciti ad ottenere una compattezza mai vista prima, e per farlo si sono avvalsi di una nuova versione della chimica delle batterie agli ioni di litio con tecnologia NMC (“Nickel, Manganese, Cobalto”) di LG, che comprende più nickel e meno cobalto, per una maggiore densità energetica. Questa, con 600 Wh/l, è del 20% superiore a quella della batteria di Zoe.

E non è tutto, perché gli ingegneri hanno anche sfruttato l’installazione nell’alloggiamento inferiore della batteria di un nuovo sistema di raffreddamento a liquido – si tratta di una novità assoluta per il Gruppo Renault – che abbina efficienza e compattezza, grazie ai tubi in alluminio estruso. Alto solo 18 mm, il nuovo sistema contribuisce anche a migliorare quella che è l’integrazione della batteria nella piattaforma, rendendo perfetti anche il design e l’abitabilità.

Le performance della nuova batteria Renault ultra compatta

Nuova Megane E-Tech Electric propone due capacità di batterie: quella da 40 kWh per un’autonomia di 300 km (norma WLTP) e quella da 60 kWh per un’autonomia fino a 450 km (norma WLTP) e persino fino a 470 km (norma WLTP) nella versione “Evolution Extended Range”.

La prima da 40 kWh è composta da 8 moduli da 24 celle ognuno, disposte su un solo strato. La batteria da 60 kWh è composta invece da 12 moduli da 24 celle ognuno, disposte su due strati. In entrambi i casi, le dimensioni della batteria restano invariate, soprattutto l’altezza record di soli 110 mm. Non viene quindi modificato lo spessore.

Le nuove batterie del Gruppo Renault hanno una garanzia di 8 anni o 160.000 km. Nel periodo di garanzia, vengono sostituite gratuitamente nel caso in cui si degradino a un livello inferiore al 70% della loro capacità nominale, livello che il proprietario potrà verificare in maniera molto rapida e semplice grazie all’App My Renault, ad esempio, per garantire il valore del veicolo in caso di rivendita.

Il piano strategico Renaulution e la muova Megane E-Tech

Lo scorso anno, nel mese di maggio, abbiamo visto come Renault aveva già superato la soglia dei 20.000 veicoli elettrici venduti in Italia dal momento del lancio sul mercato della sua gamma dedicata. Nei primi 4 mesi del 2021 era leader del mercato elettrico in Italia.

Non dimentichiamo che si tratta del primo costruttore automobilistico europeo che ha creduto fino in fondo nei mezzi 100% elettrici, ed è anche il primo che ha voluto proporre la mobilità sostenibile a tutti, in linea con lo spirito Renault di democratizzare la tecnologia e far evolvere l’automobile. Oggi questa dinamica è ancora sostenuta dal piano strategico denominato Renaulution, che porterà il Gruppo a diventare il leader della transizione energetica e che renderà i veicoli elettrici della Casa, al tempo stesso, molto popolari e generatori di valore.

Questo movimento storico, oggi, si traduce in maniera concreta nella gamma Renault con Nuova Megane E-Tech Electric. La berlina si presenta con il suo stile dinamico ed elegante, è in grado di andare oltre ogni aspettativa. Rompe i codici e spinge ancora più lontano i limiti in termini di design, rapporto tra le dimensioni e l’abitabilità e la versatilità di utilizzo, grazie alla piattaforma CMF-EV sviluppata nell’ambito dell’Alleanza.