Renault Megane: pochi esemplari per la versione più estrema

editato in: da

Renault Megane: ecco la versione estrema

Renault presenta la sua nuova Megane R.S. Trophy-R, la versione di serie più estrema mai commercializzata dalla Casa.

Le radici di quest’auto estrema sono da ricercare nella storia lunga e intensa di Renault per quanto riguarda il motorsport e anche nella leggendaria Megane R.S. dei record che continua ad esistere. In questo modo le tecnologie e le conoscenze acquisite in campo sportivo e su pista vengono riportare nuovamente su strada. Gli ingegneri di Renault Sport hanno realizzato una vettura più performante che mai, al vertice delle loro capacità. Un grandioso successo confermato anche dal record che la nuova Megane R.S. Trophy-R ha registrato al Nurburgring.

Il Direttore Generale Renault Sport Cars Patrice Ratti ha dichiato: “Nuova Megane R.S. Trophy-R completa l’offerta di Megane R.S. con una versione più estrema. È molto simile a un’auto da corsa, ma omologata per la strada. Sappiamo che ci sono clienti che cercano veicoli di questo tipo che non sono per tutti. Per gli ingegneri è stata l’occasione di concentrare le loro competenze sulla realizzazione dell’auto più veloce possibile e il record del Nürburgring è una dimostrazione della performance che offre”.

Le versioni Renault Sport con base Megane registrano successi da 15 anni, come grandiose sportive compatte moderne, e da più di dieci anni vediamo anche le più sportive R.S. che ogni volta riescono a battere il record del giro del Nurburgring.

La nuova Megane R.S. Trophy-R sviluppata dando molto importanza alla performance estrema, batte ancora il primato. Gli ingegneri non hanno lavorato solo sulla potenza, ma hanno cercato di migliorare la vettura anche dal punto di vista della riduzione di peso, della massima efficacia aerodinamica e dell’effetto suolo più radicale.

L’auto è una vera e propria sportiva da strada pronta per la pista, ottimi infatti i livelli di resistenza in frenata e velocità in curva, maggiore la trazione. Megane R.S. Trophy-R è l’auto realizzata per veri piloti, in grado di dare un piacere di guida immenso a chi ne sa cogliere l’essenza. Sarà prodotta in serie limitata in sole 500 unità tutte numerate e darà del filo da torcere a tanti modelli a trazione integrale e con più di 300 cavalli di potenza.

Il Program Manager Trophy-R Renault Sport Cars, Loïc Feuvray, ha dichiarato: “Nuova Mégane R.S. Trophy-R interesserà i clienti esperti che vanno alla ricerca della performance. Verranno prodotte solo 500 unità, di cui 30 dotate del pack in opzione Carbon-Ceramic composto da allestimenti inediti per il segmento. La performance deriva anche dalla gestione del progetto. Un prodotto incentrato su obiettivi chiari, un team ‘da competizione’ molto unito, un management agile, in grado di prendere decisioni immediate che non frenano lo sviluppo tecnico. E infine obiettivi raggiunti grazie alla pianificazione rispettata per realizzare un prodotto eccezionale e redditizio”.