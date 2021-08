Renault Megane E-Tech, l’ibrida con la tecnologia della F1

Renault ha lanciato la nuova versione station wagon dell’auto, ma ha anche arricchito il listino della berlina con la motorizzazione E-Tech plug-in hybrid 160, in grado di offrire la massima versatilità e di regalare ai clienti performance energetiche uniche e un’esperienza di guida completamente nuova.

L’auto è disponibile in due versioni e dispone di equipaggiamenti di serie complementari rispetto alle varianti con motorizzazione termica. L’allestimento Business offre badge laterale e posteriore E-Tech, pulsante EV sulla consolle centrale, cavo di ricarica per presa domestica, freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold, organizer del bagagliaio per riporre il cavo, Renault Multi-Sense, cruscotto con display digitale personalizzabile da 10,2‘’. L’allestimento R.S. Line invece ha in più Easy Park Assist e organizer del bagagliaio per riporre il cavo.

Renault è pioniere dei veicoli elettrici, e oggi ha messo a punto la tecnologia ibrida innovativa ed esclusiva E-Tech, in collaborazione con Renault F1 Team. Una tecnologia che è all’origine di oltre 150 brevetti e che ha dato la possibilità al marchio di sviluppare due tipi di motorizzazione ibrida, con o senza ricarica.

La nuovissima Megane E-Tech plug-in hybrid è dotata di due motori elettrici, una batteria di trazione e una trasmissione smart, permette di sfruttare in modo ottimale entrambe le fonti di energia disponibili (elettrica e termica), per offrire piacere di guida e valori record di emissioni di CO2 e consumi. Il quattro cilindri 1.6 L, affiancato da una batteria da 10,4 kWh e due motori elettrici, permette di circolare in modalità elettrica fino a 50 km in ciclo misto (WLTP).

L’auto dimostra così tutta la sua versatilità: può circolare senza consumare carburante nei percorsi quotidiani e partire per lunghi viaggi nei weekend o in vacanza. L’avviamento avviene sistematicamente in modalità elettrica. La motorizzazione E-Tech plug-in hybrid consente (WLTP) di risparmiare fino al 70% dei consumi rispetto ai motori termici equivalenti. La nuova Renault Megane E-Tech plug-in hybrid è disponibile presso la Rete Renault con un prezzo di listino che parte da 36.400 euro.