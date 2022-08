Renault lancia il nuovo motel: mobile e elettrico

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault Hippie Caviar Motel per viaggi all'avventura

Dopo l’Hippie Caviar Hotel inizia un nuovo capitolo per Renault, che esprime la sua visione e voglia di viaggiare con un mezzo alternativo come l’Hippie Caviar Motel. Stiamo parlando della nuovissima showcar appena realizzata dalla Casa, e costruita attorno all’ultima edizione della Renault Kangoo E-Tech Electric. Si tratta in particolare di un rifugio mobile per avventurieri e per chi ama gli ampi spazi aperti.

La showcar è completamente elettrica, è stata pensata e progettata con materiali riciclati, si integra perfettamente con l’ambiente naturale e sarà presentata all’IAA Transportation di Hannover il prossimo settembre. Ricordiamo che Renault ha presentato lo scorso anno la showcar Hippie Caviar Hotel, reinventando il mondo del camper e presentando il nuovo concept fuori dal comune che unisce la voglia di evasione con un hotel a 5 stelle, attraverso una terrazza attrezzata sul tetto, un letto amovibile all’esterno e consegne con il drone.

Il motel mobile per gli avventurieri

La Casa ha deciso di proseguire nel suo percorso per andare a soddisfare il crescente desiderio di viaggiare e le opportunità di contemplare la natura in ambienti idilliaci, godendo al contempo del comfort e dei servizi di un hotel a 5 stelle. Ed è stato proprio per soddisfare questo stesso desiderio che la All-New Renault Trafic SpaceNomad, la prima versione di furgone convertita disponibile direttamente dal catalogo, è arrivata sul mercato a luglio dell’anno scorso. Renault è ora passata all’atto 2 della sua strategia di prodotto per i veicoli per il tempo libero con la showcar Hippie Caviar Motel.

Si tratta di un nuovo furgone convertito, costruito attorno al nuovissimo Kangoo E-Tech Electric, un vero e proprio rifugio itinerante, versatile e vivace, pensato e realizzato per tutti gli appassionati di avventura e sport che amano gli ampi spazi aperti e le emozioni.

È concepito come un campo base che può “saltare senza sforzo” da un punto all’altro: Hippie Caviar Motel ha un’autonomia totale di 285 km e in viaggio bastano 30 minuti per recuperarne 170 grazie al caricabatteria DC da 80 kW (a corrente continua). Il suo motore sviluppa 90 kW (120 CV) ed è alimentato da un pacco batterie da 45 kWh in grado di ricaricare fino a 80 kW CC.

Com’è fatto l’Hippie Caviar Motel di Renault

Una nuova idea di camper per Renault, dispone di diversi spazi di stivaggio intelligenti, che possono trasportare kit sportivi all’interno e all’esterno del veicolo. Il portapacchi può contenere gli sci e rimane ancora molto spazio disponibile, meraviglioso il grande tetto panoramico, che permette agli occupanti di godere di momenti unici, guardando le stelle dopo aver trasformata la panca in un comodo letto.

Questa showcar è anche ricca di esempi della strategia di Renault, che oggi continua a mostrare – attraverso i suoi nuovi veicoli – l’impegno volto a ridurre le emissioni di carbonio durante tutto il ciclo di vita del mezzo. Per fare un esempio importante, oltre al fatto che il nuovo Hippie Caviar Motel è elettrico, possiamo dire che tutti gli scaffali e il pavimento sono stati realizzati con pneumatici riciclati e sughero. Hippie Caviar Motel sarà presentato all’IAA Transportation di Hannover il 19 settembre 2022. Arriva dopo l’Hippie Caviar Hotel, presentato lo scorso anno ad agosto presso il Salone di Dusseldorf: l’hotel a 5 stelle su ruote.