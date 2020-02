Renault Koleos si rinnova, design più grintoso: i prezzi

editato in: da

Renault Koleos, il nuovo suv della Losanga

Arriva la nuova versione di Renault Koleos, un design più accattivante e grintoso e tante novità in ambito di performance e motori. In azienda amano chiamare quest’auto ‘belva’ e oggi viene proposta con la trazione integrale di Nissan-Renault e alimentazione solo diesel.

L’auto è stata pensata principalmente per una clientela in cerca di una vettura spaziosa, caratterizzata da versatilità e ottimo comfort a bordo. Effettivamente le nuove dimensioni della nuova Koleos offrono maggiore spazio all’interno, una best in class nella categoria. L’abitacolo è dotato di ogni comfort, troviamo elementi di gran lusso che verranno offerti a tutti quei clienti che desiderano una vettura confortevole e di dimensioni notevoli, pur essendo comoda in città.

Il conducente della nuova Renault Koleos si trova al volante di un veicolo davvero comodo, che presenta tutto l’equipaggiamento in grado di trasformare anche le più lunghe e trafficate tratte quasi in momenti di relax. Questo è possibile grazie ai sedili più confortevoli e al cambio automatico, oltre alla trasmissione X-Tronic con funzione D-Step che simula l’effetto del sequenziale a 7 rapporti e elimina i vuoti di accelerazione del comune CVT.

Quello che ne risulta è senza dubbio un’esperienza di guida più vivace, divertente e fluida. La nuova Koleos dispone poi del sistema All Mode 4×4-i sviluppato dall’Alleanza Renault-Nissan, che permette il passaggio dalla strada ai percorsi off-road, garantendo stabilità e affidabilità. I guidatori meno esperti possono utilizzare la modalità Auto, che neutralizza gli effetti di sovrasterzo e sottosterzo in base ad accelerate, movimenti di imbardata e angolo di sterzo. Nel momento in cui invece la guida diventa più difficoltosa, è necessario affidarsi alla modalità Lock, il differenziale posteriore si blocca per una ripartizione 50/50 della coppia tra ruote anteriori e posteriori.

Chiaramente il sistema di trazione integrale può essere anche disinserito totalmente, andando a posizionare l’interruttore su 2wd. La Renault Koleos è una vettura ottima per la guida urbana e non solo per viaggi e percorsi fuoristrada. La nuova versione 2020 vede anche una gamma di motori completamente rinnovata. Viene offerta la nuova generazione di Euro 6D Temp Blue dCi (che non sono soggetti a Ecotassa), nel listino ci sono il 150 X-Tronic 2wd e il 190 X-Tronic 4wd. Per entrambi sono disponibili tre allestimenti e i prezzi di listino partono da 35.300 euro.