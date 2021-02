Renault Kiger: il SUV low-cost per il mercato indiano

editato in: da

Renault Kiger: il nuovo Suv compatto

Renault presenta il nuovo Kiger, il SUV è stato completamente progettato in India e in effetti, almeno per i primi tempi, sarà destinato proprio a quel mercato. Dopodiché, molto probabilmente, sarà lanciato sul mercato internazionale e arriverà anche in Europa.

Si tratta di un SUV compatto di ultima generazione, dotato di cinque posti, lungo poco meno di 4 metri. Oggi completa l’offerta di Renault India, affiancandosi a Duster, Triber e Kwid. È molto forte la personalità del nuovo Renault Kiger, che presenta un design decisamente moderno e dinamico e uno spazio interno generoso. Un’auto dal prezzo molto accessibile, nonostante le dotazioni e le caratteristiche uniche nel segmento. Offre ai clienti una doppia scelta per quanto riguarda il motore e la trasmissione, pensato per tutti coloro che sono in cerca di un prodotto nuovo e originale.

Per quanto riguarda il suo aspetto esteriore, il SUV è molto sportivo e ‘muscoloso’, si presenta con un duplice aspetto: quello dell’agilità su qualsiasi fondo stradale e quello della modernità urbana. Il Renault Kiger vanta una carrozzeria molto robusta, che ispira dinamismo.

Con una lunghezza di poco meno di 4 metri, Kiger è classificato come un SUV urbano, ma nonostante la sua compattezza, presenta ottimi vantaggi in termini di spazio interno. Il design dell’abitacolo si combina in maniera molto armoniosa con lo spirito robusto di un SUV, offrendo un’atmosfera sofisticata e tecnologica.

Renault Kiger presenta un ampio touch screen da 8’’ compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, con connessione Bluetooth e Wi-Fi. L’esperienza di guida è migliorata grazie alle impostazioni Multi-Sense che consentono al guidatore di scegliere diverse modalità di guida, un sistema audio Auditorium 3D Sound di Arkamys e una telecamera retrovisiva che aiuta nelle manovre di parcheggio.

L’India è il secondo paese più popoloso del mondo, ha un forte potenziale di crescita e continua ad essere uno dei mercati più attraenti al mondo. Il settore dei SUV è cresciuto costantemente negli ultimi anni anche in questo mercato, come in molti altri, ne abbiamo parlato spesso. Renault si è accorta subito di questa crescente domanda e ha così deciso di rivoluzionare alcuni segmenti sviluppando prodotti come Kwid e Triber. Renault è uno dei pochi produttori ad aver guadagnato quote di mercato nel 2020, in un mercato in declino, e si è affermata anche come il leader tra i brand europei distribuiti in India.