Renault svela Kiger, piccolo SUV per il mercato indiano

Renault presenta il nuovo Suv compatto Kiger show-car: dotato di una silhouette dinamica e fluida, è stato concepito per soddisfare le esigenze di una clientela alla costante ricerca di stile e sportività. Il modello nasce dalla collaborazione tra i Centri Design francese e indiano che hanno dato vita ad una vettura perfetta sia per la mobilità urbana che per le strade più impervie.

Dopo aver presentato l’inedita e innovativa showcar Megane eVision, Renault svela il nuovo modello destinato al mercato indiano. L’ultimo SUV compatto dell’azienda automobilistica transalpina si distingue subito per il cofano scolpito, il parabrezza slanciato e il tetto semi-flottante spiovente.

I retrovisori, disposti su entrambi i lati, sono stati disegnati come le ali di un aereo. Il tetto spiovente del posteriore è ricoperto da unno spoiler, mentre la parte inferiore è più robusta e muscolosa e poggia su quattro ruote da 19 pollici incorniciate da grandi archi quadrati.

Il nuovo SUV di Renault che ha da poco svelato la nuova sportiva Clio Cup 5 derivata dalla produzione di serie, si alza dal suolo di 210 mm e presenta un sottoscocca rinforzato. La sua anima sportiva è accentuata dal doppio scarico in posizione centrale, insieme alle griglie a nido d’ape disposte tutt’intorno al modello.

Per il lancio di Kiger show-car, a pochi settimane di distanza del debutto della serie speciale Twingo Electric Vibes, Renault ha sviluppato appositamente in India una nuova tinta verde denominata “Aurora Borealis”. Questa colorazione ha una straordinaria qualità: cambia a seconda della luce e dell’angolo di osservazione. I dettagli fluorescenti, inoltre, vanno a sottolineare alcuni elementi in alluminio, come le maniglie, gli inserti dei paraurti, le pinze dei freni e il contorno dei loghi.

Renault Kiger show-car eredita dei proiettori LED molto simili a quelli presenti sul Kwid dell’anno scorso, insieme agli indicatori di direzione verdi. I fari C-shape del posteriore costituiscono una firma luminosa che rivela l’appartenenza al marchio Renault.

Progettato e sviluppato per rispondere alle esigenze dei clienti indiani in termini di SUV compatti, Kiger show-car è destinato ad essere esportato su alcuni mercati al di fuori dell’India, dove Renault è presente con modelli come Duster, Kwid e Triber.