Renault Kangoo torna alla ribalta, la nuova generazione

Kangoo ha esordito sul mercato auto nel 1997, ormai 24 anni fa circa. Ha conquistato il cuore dei clienti proponendo spazio, volume e modularità. Oggi fa il suo ritorno sul mercato: Nuovo Kangoo, come assicura la Casa, è Kangoo all’ennesima potenza.

Renault ha migliorato infatti tutte le funzionalità che ne hanno decretato il successo. Con questa nuova generazione, l’iconico multispazio torna alla ribalta; mantiene la sua ingegnosità, con il pianale piatto e le barre da tetto innovative, che lo differenziano dalla concorrenza, ma aggiunge di serie gli equipaggiamenti di sicurezza più recenti.

Dotato di cinque posti, Nuovo Kangoo risponde perfettamente alle esigenze delle famiglie e dei gruppi in cerca della modularità. Il design esterno dell’auto è stato completamente rivisitato, il multispazio oggi propone alla sua clientela più comfort ed equipaggiamenti. Renault, dopo aver detto addio alla sua Twingo, rinnova Kangoo offrendo una qualità percepita degna di un’auto alto di gamma, ma anche nuovi dispositivi di assistenza alla guida. Prodotto nello stabilimento Renault di Maubeuge, in Francia, Nuovo Kangoo sarà commercializzato a partire dal mese di giugno 2021, in Europa e sui mercati internazionali (in Italia arriverà a partire da luglio).

La nuova versione di Kangoo, che arriva dopo la presentazione del nuovo SUV Arkana della Casa, mostra linee atletiche pensate per conquistare nuovi clienti, provenienti in particolare dal mondo delle monovolume, e tornare così nella Top 3 in Europa. Il nuovo veicolo punta a uscire dal mondo delle furgonette per ergersi agli standard delle autovetture.

Quali sono le caratteristiche su cui Renault punta in particolar modo per il rilancio del suo veicolo di successo? Innanzitutto Nuovo Kangoo vanta una migliore abitabilità della categoria a livello di sedili posteriori con tre veri posti, offre inoltre più di 49 litri di vani portaoggetti accessibili, tra cui il cassetto scorrevole Easy Life. Il bagagliaio è generoso (da 775 litri), nella Top 3 della categoria, estensibile fino a 3.500 litri con l’ampio pianale piatto. L’auto monta anche barre da tetto innovative, trasformabili senza attrezzi, per non restare mai a corto di spazio e poter trasportare tutto e 14 nuovi dispositivi di assistenza alla guida di serie, per una maggiore sicurezza.

Renault Kangoo è molto apprezzato anche dagli operatori professionali grazie alla sua modularità e ai 5 veri posti che è in grado di offrire. I commercianti, gli enti locali, le amministrazioni e le associazioni sono entusiasti di Kangoo anche per via della sua grandiosa semplicità d’uso e per le doppie porte o portellone vetrati proposti al posteriore.