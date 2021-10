Renault Kangoo, torna il multispazio in una versione dinamica ed elegante

La Renault torna sul mercato con un regalo dedicato a tutti i nostalgici. Ha da poco “sfornato”, infatti, la nuova versione di una delle sue vetture più iconiche. Sul finire degli anni Novanta ha conquistato il cuore di tutti gli automobilisti che volevano un’auto spaziosa, pratica e dinamica e ora è pronta a stupire ancora.

E così oggi una delle vetture più interessanti di sempre è di nuovo disponibile, in una veste rinnovata e migliore. Si tratta del Renault Kangoo che cresce nelle dimensioni e diventa ancora più spazioso. È un vero portento, garantisce la storica casa automobilista. Scopriamo insieme quali sono le funzionalità che ne decretano il sicuro successo.

Renault Kangoo, il ritorno

Elegante e molto generoso, così si presenta oggi, il Renault Kangoo. Il multispazio mantiene la sua essenza di praticità, comodità e spaziosità per chi ha bisogno di un’auto ampia ma, si distingue per la sua eleganza ed un design ed uno stile che lo pongono al passo con i tempi. Così comodo e “stiloso” che è impossibile chiamarlo furgonetta, semmai, atleta.

L’auto si rinnova ma non rinuncia alla sua ingegnosità: cofano orizzontale nervato, frontale verticalizzato e spalle solide, plancia di legno scuro spazzolato, abitacolo confortevole e un posto guida del tutto personalizzabile: ergonomico e con regolazione lombare per donare comodità durante i viaggi. Ogni dettaglio dell’allestimento strizza l’occhio alla precisione e alla raffinatezza, con tecnologia e ricerca nei materiali, pur rimanendo stabile e robusta.

La sicurezza prima di tutto

La sicurezza è uno dei punti forti di quest’auto che da sempre è stata il riferimento delle famiglie e dei gruppi dinamici che amano spostarsi sulle quattro ruote. Oggi più che mai, la sicurezza dei passeggeri e di tutti gli utenti della strada è il fiore all’occhiello di questa vettura Renault.

Sei gli airbag, cinture di sicurezza con pretensionatori pirotecnici, limitatori di carico e tre ganci Isofix per i sedili anteriori. La frenata di emergenza, inoltre, si attiva in modo veloce ed efficace grazie al riconoscimento di ciclisti, pedoni e veicoli, sia di giorno che di notte. La guida intelligente aiuta il guidatore tramite il riconoscimento della segnaletica stradale indicando l’eccesso di velocità. Un alert, in più, si attiva anche nei casi in cui si verifichi il rischio di urti e incidenti.

Ecco perché Kangoo si è aggiudicato 4 stelle ai test Euro NCAP che onorano protocolli ancora più rigorosi rispetto a quelli del 2020. Un punteggio eccellente che pone il multispazio di Renault al top del segmento.

Cosa è cambiato? Tutte le novità

Ma cosa è cambiato dal punto di vista strutturale e stilistico? Kangoo regala oggi i finestrini laterali arricchiti da inserti nero lucido che donano armonia a tutto il design della vettura e ricreano, esteticamente, un effetto da grande vetrata continua. I fari, inoltre, sia quelli anteriori che posteriori, si presentano con tecnologia LED.

Molti componenti come paraurti, maniglie e protezioni dei binari delle porte scorrevoli sono cromati o in tinta con la carrozzeria, i cerchi in alluminio sono diamantati e le scocche dei retrovisori in nero lucido. E per dare ad ognuno la possibilità di scegliere non solo un’auto moderna, confortevole e sicura, ma anche personalizzabile, Kangoo è disponibile in ben nove tinte di carrozzeria.

La comodità fatta persona

Renault Kangoo continua ad essere il must della comodità. I posti sono cinque e veri ma, all’occorrenza, basta ribaltare i sedili per avere un pianale piatto. Così il volume del bagagliaio da 775 diventa 3.500 litri. E se non basta lo spazio interno ci sono le barre da tetto innovative con un’opzione di carico supplementare non solo pratica ed utile ma anche gradevole all’occhio. A tutto questo si aggiungono ulteriori sette litri del vano portaoggetti, capiente ma anche discreto, pratico e ingegnoso in quanto basta aprirlo per farlo scivolare in avanti e avere a portata di mano tutto il suo contenuto.