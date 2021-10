Renault Kangoo 2021: design, spazio e sicurezza ai vertici della categoria

Nata nel 1997 per sostituire la mitica Express del 1985, che era un veicolo per commercianti e artigiani, la Renault Kangoo ebbe subito successo anche come vettura per famiglie numerose. Arrivata oggi alla sua terza generazione, Kangoo conferma la sua doppia anima e porta a entrambe le categorie di acquirenti importanti novità. Non solo per il design, completamente rinnovato, ma anche per la tecnologia di bordo, lo spazio a disposizione e la sicurezza.

Come ogni vettura moderna, poi, è molto più amica dell’ambiente grazie alle motorizzazioni tutte Euro 6D Full: due 1.3 benzina TCe con FAP, da 100 o 130 CV, e tre diesel 1.5 Blue dCi, da 75,95. A fine anno arriverà anche il dCi da 115 cavalli e nel 2022 arriverà anche la versione 100% elettrica.

Nuovo Kangoo migliora in tutto: design, abitabilità, capienza del bagagliaio, tecnologia per l’intrattenimento e per la sicurezza. Le sue forme ora sono un po’ meno “pro” e molto più moderne, pienamente in linea con il nuovo family feeling di Renault a partire dall’ormai iconica firma luminosa C-Shape dei fari (che adesso sono tutti a LED, sia all’anteriore che al posteriore).

Viaggiare, o lavorare, con Nuovo Renault Kangoo è più comodo e sicuro e questa “furgonetta”, specialmente in versione “Edition One Plus”, adesso fa la sua figura anche da parcheggiata, grazie alla linea più muscolosa, ai cerchi da 17 pollici e alla grande calandra che ingloba una altrettanto grande losanga.

Renault Kangoo 2021: com’è fuori

Nuovo Renault Kangoo di terza generazione si distingue per una presenza su strada di maggiore impatto, che si nota subito grazie alla carreggiata più larga. Il frontale e i fianchi sono muscolosi, ma senza tagli netti, quasi ad accompagnare lo scorrimento dei portelloni laterali. Portelloni che, come da sempre su Kangoo, permettono un accesso molto agevole ai passeggeri posteriori.

Numerosi i particolari in tinta carrozzeria, come le maniglie e le protezioni per i binari delle porte, ai quali si aggiungono cromature che danno luce e carattere a contorno della calandra e al centro del portellone posteriore, che resta verticale come da tradizione Kangoo. Infine, i particolari a contrasto: le protezioni degli specchietti e gli inserti dei finestrini in nero lucido, i brillanti cerchi in alluminio Vereste da 17 pollici.

Renault Kangoo 2021: com’è dentro

Le novità all’interno non sono da meno, con un abitacolo completamente ridisegnato e decisamente moderno con una plancia in legno scuro spazzolato con inserti cromati nelle bocchette di aerazione, nei comandi del clima (automatico bizona), nel cambio. Due i cruscotti disponibili: uno con display da 4,2 pollici, l’altro con display da 7 pollici, ai quali si aggiunge lo schermo centrale del sistema multimediale Easy Link da 8 pollici.

Migliora, di molto, l’ergonomia del posto guida grazie al sedile con supporto lombare e il volante regolabile in altezza e profondità. Entrambi i sedili anteriori sono riscaldabili. Ma è nei sedili posteriori che Nuovo Kangoo stupisce di più: tre posti veri in una panchetta ribaltabile (2/3-1/3) che, da abbassata, fa crescere il volume di carico dai 775 litri iniziali fino a 3.500 litri (con anche il sedile passeggero anteriore abbassato).

Renault Kangoo 2021: la sicurezza

Il passo avanti più grande di Kangoo 2021, però, è forse quello nei sistemi di sicurezza attiva e passiva: frenata di emergenza attiva (riconoscimento pedoni e ciclisti), sistema di mantenimento di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, sistema di riconoscimento dei segnali stradali, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, sei airbag, cinture di sicurezza con pretensionatori pirotecnici.

Grazie a queste dotazioni Nuovo Renault Kangoo ha superato i test di sicurezza Euro NCAP con un punteggio di 4 stelle, ai vertici della categoria.