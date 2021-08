Renault reinventa il mondo dei camper

editato in: da

Il mondo del camper viene reinventato da Renault con Hippie Caviar Hotel, il nuovo concept fuori dal comune che unisce la voglia di evasione con un hotel a 5 stelle, attraverso una terrazza attrezzata sul tetto, un letto amovibile all’esterno e consegne con il drone.

Questa “happy” showcar bicolore trae ispirazione dal movimento degli anni 1960 e fa riferimento allo stile del leggendario camper Renault Estafette: con Hippie Caviar Hotel, la Casa francese punta a sviluppare un’offerta di furgoni Vip basata su servizi personalizzati.

Dopo aver annunciato il ritorno della mitica R4, Renault ha immaginato una vita da nomadi ma con tutto lo spazio, il comfort e la modularità necessari per il viaggio: il risultato è Hippie Caviar Hotel che vanta il nuovo design di Renault Trafic con un frontale ancora più robusto ed espressivo. Per realizzare Hippie Caviar Hotel, i designer si sono ispirati alle camere da letto degli hotel a 5 stelle, essenziali e al tempo stesso ricche di materiali naturali.

Il concept che reinventa il mondo dei camper è composto da un abitacolo all’anteriore di color verde acqua scintillante detto “Almond Flakes”, e da una camera al posteriore in tinta “Grigio Argento anodizzato”. La plancia, lavorata a paglia intrecciata, è impreziosita da una fascia in pelle. Sono stati utilizzati materiali come il legno esotico, le fibre naturali e il muschio vegetale per richiamare la natura.

Il Renault Hippie Caviar Hotel è dotato di una panchetta trasformabile in un letto confortevole che può essere posizionata sia all’interno che all’esterno del veicolo. Il portellone aperto e i suoi drappeggi hanno la funzione di proteggere gli occupanti dalle intemperie e dagli sguardi indiscreti. In posizione “comfort” la panchetta e il sedile angolare vanno a creare un perfetto spazio lounge.

Dal tetto-terrazza dell’Hippie Caviar Hotel, attrezzato con un tavolino basso e due schienali amovibili, è possibile ammirare il paesaggio da un’altra prospettiva. I colori e i materiali del camper Vip di Renault fanno riferimento all’ottimismo e alla libertà degli anni 1960, quando si pensava di viaggiare in mondi dai colori freschi, al tempo stesso tonificanti e rilassanti.

Hippie Caviar Hotel propone un’esperienza esclusiva con servizi degni di un hotel a 5 stelle: doccia, sanitari, dispositivo per la ricarica elettrica, consegne nel posto prescelto dal cliente, servizi di concierge da richiedere online con consegna tramite drone sul tetto o sulla panchetta in posizione “contemplazione”. Il nuovo concept di Renault che ha da poco firmato un’intesa con Geely per la produzione di veicoli ibridi, verrà presentato in occasione del Salone di Dusseldorf in programma a partire dal 27 agosto 2021.