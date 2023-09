Fonte: Ufficio Stampa Renault Il Renault Grand Kangoo è tra i protagonisti del Salone di Monaco 2023

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata ben 25 anni fa, il Renault Kangoo è diventato un punto di riferimento assoluto del settore delle multispazio, caratterizzandosi sempre come un veicolo versatile, completo e adatto a soddisfare le esigenze di diverse tipologie di automobilisti. Gli oltre 4,4 milioni di esemplari venduti in 50 Paesi confermano una storia di successo per il veicolo di Renault.

Oggi, però, si scrive una nuova pagina di quest’avventura: in occasione del Salone di Monaco 2023, infatti, c’è il debutto in anteprima mondiale del Nuovo Renault Grand Kangoo che va ad ampliare la terza generazione di Kangoo, lanciata dalla casa francese nel 2021. Il modello presentato a IAA Mobility arriverà anche in una versione elettrica E-Tech.

Un nuovo capitolo

Svelato in occasione dell’edizione 2023 del Salone di Monaco, evento fieristico vetrina ideale per un debutto in anteprima mondiale, il Nuovo Renault Grand Kangoo riprende praticità e sicurezza della versione standard con dimensioni ancora più grandi.

Il veicolo ha tre veri sedili nella seconda fila e due sedili nella terza fila ed è, quindi, in grado di ospitare senza problemi fino a 7 adulti, proponendo anche il miglior raggio alle ginocchia della categoria per i passeggeri della terza fila (164 mm).

Questa nuova versione del Kangoo ha un bagagliaio da 500 litri, con possibilità di espansione fino a 3.750 litri. Renault ha realizzato un sistema composto da 5 veri sedili posteriori indipendenti (scorrevoli, ripiegabili, retrattili e rimovibili) che moltiplica la versatilità del multispazio.

Il Nuovo Grand Kangoo, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti fino a 1.024 configurazioni per i sedili oltre aduna lunghezza di carico di 3,11 metri (con il sedile del passeggero anteriore ripiegato) per adattarsi al meglio a tutte le possibili modalità di utilizzo.

Da notare anche un accesso facilitato alla terza fila, grazie a due ampie porte scorrevoli da 83 cm (più grandi di ben 18 cm rispetto al Kangoo in versione standard). Il multispazio è anche tra i modelli più sicuri della sua categoria: ci sono 14 dispositivi di assistenza alla guida e la possibilità di utilizzare anche sistemi di guida autonoma di livello 2.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Tante versioni tra cui scegliere

Il Nuovo Renault Grand Kangoo fa della versatilità il suo punto di forza. La gamma è ricca di opzioni per poter contare su di un veicolo davvero in linea con le proprie esigenze, sfruttando al massimo lo spazio di bordo e i 7 posti veri disponibili. Questa versatilità si riflette anche per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni.

Il veicolo di casa Renault, infatti, arriverà sul mercato in versione E-Tech Electric, completamente a zero emissioni, oltre che in varianti dotate di motore a combustione (benzina o diesel). In questo modo, i clienti avranno la possibilità di scegliere la versione giusta in base al tipo di utilizzo del veicolo.

La versione E-Tech, che arricchirà la gamma elettrica della Casa recentemente aggiornata con il Nuovo Scenic E-Tech, ha una batteria integrata da 45 kWh, con otto moduli indipendenti. I dati forniti dalla Casa confermano un’autonomia fino a 265 chilometri nel ciclo WLTP. La batteria ha una garanzia di 8 anni o 160.000 chilometri.

C’è anche il supporto alla ricarica rapida: con una stazione di ricarica in corrente continua da 80 kW è possibile recuperare 80 chilometri di autonomia in 10 minuti di stop. Renault ha confermato anche l’arrivo di una variante benzina da 130 CV e di una versione diesel da 95 CV. Entrambe le versioni sono conformi alle norme Euro 6E.

Il Nuovo Renault Grand Kangoo presentato al Salone di Monaco è vicino al debutto, andando ad arricchire il listino del Renault Kangoo: gli ordini partiranno entro la fine dell’anno in corso mentre le prime consegne sono previste per inizio 2024.