Renault, il furgone diventa casa: vacanze e libertà

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault, il furgone che diventa casa

L’epoca in cui viviamo è fatta di lavoro, famiglia, spesa, corse continue e pensieri stressanti. E quindi, per accontentare una clientela sempre più desiderosa di staccare la spina, Renault ha deciso di proporre il suo nuovo mezzo: un furgone che diventa una vera e propria casa.

Non è necessario andare in capo al mondo per trascorrere bei momenti in famiglia o tra amici con uno spirito di libertà, è sufficiente avere il mezzo ideale, come il camper van Nuovo Renault Trafic SpaceNomad, che dà la possibilità a chiunque di decidere anche all’ultimo momento di partire per la campagna, il mare o la montagna e starci fino in quattro persone; questo grazie al posto letto extra, nascosto nel tetto sollevabile, vero tratto distintivo dell’allestimento del furgone – simbolo di vacanze in libertà, in mezzo alla natura.

Renault Trafic SpaceNomad, il compagno ideale per l’avventura

Il furgone nasconde un letto supplementare al di sotto del tetto sollevabile, e quando il letto è in posizione verticale, è possibile stare in piedi nel mezzo, per cucinare e per avere ancora più libertà. Non è tutto: il Nuovo Trafic SpaceNomad presentato lo scorso anno e oggi finalmente sul mercato, è dotato di un equipaggiamento particolare, un pannello fotovoltaico montato di serie nell’allestimento alto di gamma. Questo consente di rispondere meglio alle richieste dei clienti che desiderano maggiore autonomia a livello energetico, e che vogliono anche viaggiare più responsabilmente.

La gente, come spiega la Casa, ha veramente voglia di viaggiare in modo più rispettoso dell’ambiente e delle risorse, usando quanto più possibile le energie rinnovabili. Per questo motivo è stato inserito il pannello come elemento di serie e non accessorio – come avviene di consueto. Renault è una marca che ha sempre accompagnato i cambiamenti della società, e anche questa decisione lo dimostra. Il pannello solare di Nuovo Renault Trafic SpaceNomad permette di passare da 48 a 72 ore di autonomia di energia elettrica.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Si tratta di un elemento molto sottile, per non aumentare l’altezza del veicolo, che dà energia alla batteria ausiliaria che consente il funzionamento delle luci, della pompa dell’acqua e del frigorifero.

Non è tutto, tra i comfort scelti dall’azienda (che ha reinventato il mondo dei camper) per questo nuovo furgone che si trasforma in una vera e propria casa per viaggi all’avventura e per scappare dalla vita in monotonia della città, c’è anche l’illuminazione LED, molto utile per le letture serali, e diverse prese USB, apprezzate dagli sportivi, che possono ripartire al mattino con tutti i loro dispositivi carichi.

Il vantaggio del tetto

Il tetto piatto consente al Nuovo Trafic SpaceNomad di restare sotto la soglia dei due metri di altezza. In questo modo il furgone ha la possibilità di circolare ovunque. Non impone il pagamento di pedaggi più costosi e permette di accedere alla maggior parte dei parcheggi. L’auto è realizzata in Francia presso lo stabilimento Renault di Sandouville, in Normandia. Ma l’allestimento, con installazione del tetto sollevabile e pannello fotovoltaico, è effettuato da Pilote, nello stabilimento vicino ad Angers.

Per l’allestimento completo di Nuovo Renault Trafic SpaceNomad – ideale per chi ama i viaggi in camper – l’azienda impiega nove giorni. Oltre al tetto sollevabile, è dotato di due sedili anteriori girevoli, una panchetta convertibile in posto letto, un frigorifero da 49 litri, un piano di cottura a due fuochi con accensione piezoelettrica, un lavello con rubinetto integrato, un serbatoio di acqua potabile e un altro per le acque reflue, un tavolo apribile all’interno o all’esterno, una doccia collocata nella parte posteriore del veicolo, una grande tettoia di oltre 4 m² e 250 litri di vani portaoggetti.