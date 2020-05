Renault e Dacia riaprono in sicurezza con nuove offerte

editato in: da

Anche il gruppo Renault è ripartito in totale sicurezza. Tutto il personale delle concessionarie del Gruppo sarà da munito dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), dopo aver ricevuto una formazione specifica sui comportamenti da adottare per garantire la sicurezza propria e dei Clienti.

All’interno della concessionaria, i cui locali, sia per la parte vendita che assistenza, sono stati tutti sanificati, sarà data massima visibilità alle raccomandazioni comportamentali da seguire attraverso pannelli informativi e segnaletica a pavimento, per indicare ai clienti i percorsi suggeriti nonché la prescritta distanza interpersonale di sicurezza, allo scopo di evitare assembramenti.

NUOVO PIANO COMMERCIALE E FINANZIARIO

Il Gruppo Renault Italia riparte dando un segnale molto forte attraverso un piano commerciale e finanziario che intende supportare concretamente i clienti.

L’innovativa offerta finanziaria legata alle promozioni Renault Restart e Super Ripartenza Dacia, prevede che i nostri clienti, una volta individuata la vettura desiderata ed il piano finanziario più consono alle proprie esigenze, paghino solamente 1 € anziché la rata risultante dal piano finanziario scelto, fino ad un massimo di 6 rate.

Ad esempio, in caso di acquisto di Renault KADJAR in 60 rate da 269 € l’una, il cliente pagherà soltanto 1 € per ben 6 rate e 269 € per le restanti: non si tratta quindi di un semplice posticipo di pagamento, ma di un concreto vantaggio economico per la nostra clientela.

L’euro pagato simbolicamente dal cliente sulle rate oggetto di promozione sarà devoluto alla Protezione Civile, come contributo di Renault, Dacia e RCI Banque S.A. a sostegno della battaglia contro il Coronavirus.

NUOVE MODALITÀ DI SCOPERTA DELLA GAMMA E DI ACQUISTO

Il Gruppo Renault lancia anche una nuova modalità di acquisto delle vetture, la vendita privata, che prevede un appuntamento privato e in totale sicurezza con il cliente presso la concessionaria, attraverso la quale potranno essere veicolate ulteriori occasioni esclusive, sia per la gamma Renault che Dacia.

L’appuntamento per una vendita privata potrà essere prenotato subito entrando in contatto con un consulente alle vendite attraverso la video live chat sui siti Renault e Dacia.

Questo nuovo strumento digitale, diffuso in Rete da Renault Italia ad aprile scorso, ha già registrato oltre 3.000 contatti con i consulenti alla vendita della Rete Renault e Dacia