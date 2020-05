Renault è in serio pericolo e rischia di sparire dal mercato

editato in: da

Tempi difficili per il settore dell’industria automobilistica, in Europa e in tutto il mondo. L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova l’intero mercato globale, colpendo anche il comparto delle quattro ruote. Diverse aziende rischiano molto e tra queste c’è un marchio storico come Renault.

A lanciare l’allarme è stato il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, con una serie di dichiarazioni che destano preoccupazione. “Renault è in seria difficoltà finanziaria – ha dichiarato Le Maire in un’intervista rilasciata ai microfoni di Europe 1 – bisogna agire urgentemente perché può scomparire”. In un altro intervento al quotidiano Le Figaro, il ministro del governo francese ha dichiarato apertamente che Renault, di cui lo Stato detiene una quota del 15%, si gioca la sua sopravvivenza. “Flins non deve chiudere, adesso attendiamo le proposte globali del presidente Jean-Dominique Senard sul suo piano per l’alleanza Renault-Nissan. Anche se Renault è un’azienda mondiale, il suo marchio francese è evidente”, ha spiegato Le Maire.

Renault si gioca il suo destino nei prossimi giorni. Venerdì 29 maggio, il gruppo è chiamato a presentare un piano strategico con tagli che al momento sono valutati in 2 miliardi di euro. Questo piano dovrebbe includere la chiusura di almeno tre fabbriche di taglia media presenti sul territorio francese: Dieppe, Choisy-le-Roi, le Fonderies de Bretagne. Il futuro del sito industriale di Flins nel dipartimento delle Yvelines, invece, balla tra la chiusura e la riconversione. Lo stabilimento, al momento, conta 2.600 addetti al suo interno e assembla la Nissan Micra e la nuova Renault Zoe elettrica.

Con l’emergenza Coronavirus che ha mandato il mercato delle auto in crisi, Renault valuta dei tagli per poter sopravvivere. E con lei anche Nissan, che si starebbe già preparando a tagliare 20 mila posti di lavoro. Lo Stato è pronto a muoversi in maniera concreta per aiutare Renault, ma chiede garanzie sulla tutela delle attività in Francia.

Uno dei punti cruciali è conoscere la strategia del marchio nel lungo periodo e in che modo intende garantire che la produzione mondiale della auto elettriche Renault continuerà sul suolo francese. In attesa di conoscere il proprio futuro, Renault nelle scorse settimane ha già mostrato in anteprima le immagini del suo nuovo suv elettrico, un piccolo crossover a zero emissioni che arriverà in Europa nel 2021.