Renault Clio Moschino TCe 75 Intens: prova su strada

Abbiamo effettuato la nostra prova su strada di Renault Clio Moschino TCe 75 Intens. Innanzitutto va detto che Clio Moschino non è una versione speciale ma questa “black & gold” segna in maniera distintiva il modello Clio che da oggi possiamo chiamare Clio Moschino e considerato che si tratta della vettura più venduta nel 2018 dopo Fiat Panda avremo un po’ più di eleganza lungo le strade.

Partiamo subito dai pregi: consumi, un motore brillante e, considerato che ha una potenza massima di 56kW e 75 CV per una cilindrata di 898cc, può essere guidata anche dai neopatentati.

Clio Moschino si fa notare per le finiture esterne (quelle interne meno di impatto dobbiamo dire): retrovisori neri lucidi, cerchi da 17 pollici e come auto del proprio segmento anche piuttosto grintosa nelle linee. Come dicevamo le finiture interne migliorabili e poco accessibile i comandi per il regolatore e limitatore di velocità troppo vicini al sedile del guidatore (e quindi poco visibili costringendoci ad abbassare la testa durante la guida) ma dobbiamo dire che una volta presa confidenza con l’auto si raggiungono senza dover per forza guardare.

Gli interni sono griffati Moschino e conferiscono alla vettura una certo swag con questo look black & gold. Il display digitale con l’infotainment è facilmente raggiungibile ed essenziale visto che i comandi del climatizzatore sono separati anche per un facile controllo della temperatura interna.

Tra gli aspetti positivi dicevamo della guida con un motore brillante che permette di uscire da situazioni intricate o pericolose in cui si è costretti magari a svicolare anche a bassi regimi. I consumi medi che abbiamo rilevato con una guida accorta sono di 17 km/l

Le dotazioni presenti sul nostro modello in prova sono:

Climatizzatore automatico

Cruise Control

Fari anteriori Full LED pure vision

Modonature laterali nero lucido

Parking camera con sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori

Sellerie sportive Black

Touhscreen da 7″

Tinta metallizzata Nero Etoile

Prezzo di questa versione 18.550 euro