Renault Clio E-Tech Hybrid, l’ibrido col sistema da Formula 1

editato in: da

Renault Clio E-Tech Hybrid: col recupero energetico la batteria si ricarica “gratis”

Renault Clio si attesta ormai da anni come l’autovettura straniera di segmento B più venduta in Italia. L’attuale quinta generazione della Clio si presenta con l’innovativa motorizzazione E-Tech Full Hybrid, sintesi dell’esperienza di Renault nei veicoli elettrici e in Formula 1. Tutto il know-how elettrico di Renault è stato applicato ai veicoli ibridi per costruire una tecnologia rivoluzionaria grazie anche all’esperienza nelle corse. I punti di contatto tra la Formula 1 e i veicoli di serie sono numerosi e tra questi spiccano: il sistema di recupero dell’energia e il suo riutilizzo, nonché l’adozione di una trasmissione automatica Multi-mode innovativa con innesto a denti, una novità assoluta per i veicoli di serie.

Tecnologia da Formula 1

L’architettura della motorizzazione E-TECH Hybrid di Clio, prevede due motori elettrici – un “e-Motor” e uno starter ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) – una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh (230V) e una trasmissione Multi-mode innovativa con innesto a denti priva di frizione associata ad un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rivisitato per l’occasione. Il motore elettrico principale assicura l’avviamento della vettura e la trazione alle ruote in modalità completamente elettrica fino a 75 Km/h. L’associazione rivoluzionaria dei motori elettrici e della trasmissione con innesto a denti permette di ottimizzare e rendere fluido il cambio marce, la gestione dell’energia e migliorare il rendimento energetico.

L’assenza della frizione in questa trasmissione innovativa consente di avviare il motore al 100% in modalità elettrica senza sollecitare il motore termico. È il motore elettrico principale che assicura sistematicamente l’avviamento della Clio E-Tech Hybrid, offrendo l’ulteriore vantaggio di una coppia immediatamente disponibile e per un avviamento particolarmente reattivo.

Ideale per l’uso cittadino

La Clio E-TECH Hybrid mostra la sua efficacia massima durante l’utilizzo cittadino. La capacità di rigenerare la batteria in fase di decelerazione e di frenata simile a quella dei veicoli elettrici è massimizzata dalla nuova modalità di guida B-Mode, che permette di incrementare ancora di più la rigenerazione energetica. Queste caratteristiche consentono di ottimizzare i consumi e la guida in modalità elettrica. Con Clio E-Tech Hybrid si può di circolare fino all’80% del tempo in città in modalità full electric, con una riduzione che può andare fino al 40% rispetto ai motori termici in ciclo urbano. In ciclo misto,Clio E-TECH Hybrid, consuma 4,3 litri/100 km (ciclo misto WLTP).

Il recupero e il riutilizzo dell’energia sono componenti fondamentali del sistema ibrido di Clio E-TECH. Il recupero energetico in frenata permette di ricaricare la batteria “gratis”, ma anche di evitare di usare i freni e quindi di consumarli. Dopo aver recuperato l’energia, la si può riutilizzare per far andare l’auto senza consumare neppure una goccia di benzina. Si può, quindi, guidare in modalità full electric o termica e, se la potenza termica eccede il bisogno, la batteria si ricarica accumulando energia, per essere utilizzata in un secondo momento.

I prezzi della Renault Clio E-Tech Hybrid

Clio E-Tech Hybrid è disponibile con un listino a partire da 21.950€ nell’allestimento ZEN. Per il lancio della tecnologia Hybrid Clio è stata commercializzata la SERIE LIMITATA E-TECH.

Questa esclusiva serie limitata si distingue, oltre che per equipaggiamenti aggiuntivi rispetto al livello INTENS, per una serie di particolari che esaltano il design del veicolo, come i badge specifici, tonalità ramate a livello delle prese d’aria del paraurti anteriore, dei cerchi e coprimozzi. All’interno il design è completato da sellerie esclusive. La Serie Limitata E-Tech è disponibile a partire da € 25.400.

Il decreto legislativo M1 CO2 61-90 del 2020 prevede incentivi all’acquisto per le auto con emissioni comprese tra 61 e 90 gr CO2 /km in ciclo NEDC. Clio full Hybrid rientra a pieno titolo nella categoria con 83 gr di CO2 /km di emissioni in ciclo NEDC (WLTP 96 gr) e usufruisce quindi degli incentivi statali legati al decreto pari a 1.000€ o 1.750€ in caso di rottamazione.