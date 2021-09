Renault Clio, la best seller diventa E-Tech Hybrid: tecnologia e prezzi

Renault Clio E-Tech Hybrid: col recupero energetico la batteria si ricarica “gratis”

Evoluzioni stilistiche e tecnologiche che durano ormai da più di 30 anni (festeggiati lo scorso anno), periodo in cui il brand ha sempre cercato di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della clientela, con un’auto che oggi è un mito. Tutti conoscono Renault Clio, diventata un’icona per il brand; una storia che, da ben tre decenni, ci accompagna in brevi e lunghi viaggi.

Renault Clio, una storia di successi

Dal primo lancio nel 1990, è diventata best seller del Gruppo in tutto il mondo, con più di 15 milioni di unità vendute. Una vettura che più spesso di ogni altra si è guadagnata il titolo di preferita dai francesi. Anche in Italia da anni è l’auto straniera più venduta e nel 2018, per la prima volta, seconda assoluta. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità rispetto all’anno precedente; nel 2019, con oltre 41.000 immatricolazioni, è stata la vettura straniera di segmento B più venduta in Italia.

Renault ha sempre saputo conservare il DNA che ha decretato il successo della sua city car di punta e la quinta generazione di Clio infatti porta con sé tutti i vantaggi e gli elementi distintivi delle precedenti quattro generazioni. L’auto moderna ribalta i codici estetici, si evolve infatti il design esterno, mentre quello interno è completamente rivisitato. Con linee più scolpite e un frontale più incisivo, Nuova Clio guadagna dinamismo e modernità, restando comunque riconoscibile al primo sguardo.

La rivoluzione nell’abitacolo è evidente, gli interni sono stati completamente ridisegnati e prendono ispirazione dai segmenti superiori, sia in termini di qualità percepita che di tecnologie disponibili. Ad ogni modo, da più di trent’anni Clio incarna l’auto di tutti i giorni e va ancora oltre, scrivendo una nuova pagina della sua storia con l’innovativa tecnologia E-Tech Hybrid presentata lo scorso anno.

Renault Clio E-Tech Hybrid, la nuova tecnologia

E-Tech rappresenta la sintesi delle esperienze e competenze maturate da Renault nei veicoli elettrici, che si fondono con le tecnologie sviluppate nelle competizioni di Formula 1. La nuova tecnologia ibrida con due motori elettrici, un motore termico e l’innovativa trasmissione Multi-mode, offre la massima efficienza nell’utilizzo, ma anche tanta reattività e un piacere di guida unico. La batteria si ricarica da sola, senza prese, ed in modo rapido durante le fasi di decelerazione. La resa energetica nell’utilizzo è sorprendente. L’avviamento è sempre 100% elettrico e si guida in full electric fino all’80% del tempo nei percorsi urbani con consumi ridotti di carburante fino al 40%.

Clio E-Tech Hybrid: nuova architettura

La quinta generazione di Clio ha inaugurato una nuova piattaforma modulare, la CMF-B, senza precedenti nell’Alleanza, progettata fin dall’inizio per essere elettrificata. L’architettura del gruppo motopropulsore della motorizzazione E-Tech Hybrid di Clio ha basi in comune con quella delle monoposto di Renault DP World F1 Team e si avvale dell’esperienza elettrica del brand.

Nello specifico, l’architettura, prevede due motori elettrici (un e-Motor e uno starter ad alta tensione di tipo High-Voltage Starter Generator), una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh (230V) e una trasmissione Multi-mode innovativa con innesto a denti priva di frizione associata ad un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione.

L’assenza della frizione permette di avviare il motore in modalità elettrica senza sollecitare il motore termico. La tecnologia E-Tech di Clio si basa su un’architettura “serie-parallelo”, che le consente di combinare i vantaggi dei vari tipi possibili di ibridazione. I motori possono funzionare in modo indipendente o concertato, dirigendo l’energia verso le ruote o verso la batteria. Il gruppo motopropulsore gestisce i motori e i loro contributi a seconda delle esigenze di accelerazione e potenza, oppure delle opportunità di rigenerazione della batteria.

La frenata rigenerativa ricarica la batteria

La motorizzazione full hybrid introdotta su Clio rafforza l’offerta motori più completa del segmento. Un’auto con una gestione del carburante eccellente, che grazie alla frenata rigenerativa consente elevate capacità di ricarica della batteria. Su Clio E-Tech Hybrid, l’efficacia è massima durante l’utilizzo cittadino. La capacità di rigenerare la batteria in fase di decelerazione e di frenata è massimizzata dalla nuova modalità di guida B-Mode, che consente di incrementare ancora di più la rigenerazione energetica. Queste caratteristiche permettono di ottimizzare i consumi e la guida in modalità elettrica.

Il piacere di guida a bordo di Clio E-Tech Hybrid

La Clio ibrida propone un’esperienza di guida inedita, basata su un sistema intelligente in cui il conducente non si occupa di nessun parametro, perché la tecnologia E-Tech che lo fa automaticamente. In questo modo il livello di comfort è notevole e la guida più riposante. Grazie ai settaggi Multi-Sense, il conducente può scegliere la modalità di guida a seconda dei sui gusti o del percorso. La nuova Clio E-Tech Hybrid offre una reattività dinamica tra le migliori del mercato, che si concretizza in una capacità di accelerazione da 80 a 120 km/h in soli 6,9 secondi e da 0-50 km/h in soli 3,9 secondi.

Renault Clio E-Tech Hybrid: il rispetto dell’ambiente

L’auto vanta una tecnologia che punta sull’efficienza e l’ottimizzazione delle risorse energetiche, la riduzione dei consumi e il contenimento delle emissioni. Emette 96 grammi di CO2/km (valori WLTP) e consente di viaggiare quasi sempre a zero emissioni in città. Inoltre, gode di tutti i vantaggi ecologici riconosciuti dalle istituzioni alle auto ibride, in particolare agevolazioni fiscali e benefici reali, come ad esempio l’esenzione del bollo per tre anni, il parcheggio gratuito sulle strisce blu, l’accesso agevolato o gratuito alle zone ZTL e il permesso di circolare durante i blocchi del traffico.

Con Nuova Clio Hybrid è stata lanciata anche una modalità inedita per i test drive Renault, l’E-Tech Drive. Attraverso questa prova prodotto, il cliente, aiutato da un consulente, ha la possibilità di analizzare i dati rilevati durante la guida, in termini di tempo percorso in modalità elettrica, risparmio di carburante ed emissioni CO2. Una nuova e trasparente esperienza di guida in grado mostrare e far apprezzare al cliente tutti i vantaggi della nuova tecnologia ibrida Renault.

Listino prezzi

Clio E-Tech Hybrid è disponibile in Italia con un listino a partire da 21.950 euro nell’allestimento ZEN. Per il lancio della tecnologia Hybrid Clio, lo scorso anno, è stata commercializzata la Serie Limitata E-Tech, con equipaggiamenti aggiuntivi rispetto al livello INTENS, per una serie di particolari che esaltano il design del veicolo, e offerta a partire da 25.400 euro.