Renault Captur, nuova motorizzazione per il SUV francese

Renault Captur: il B-SUV di successo in Italia

Renault Captur è un simbolo per la Casa e anche per l’industria automotive, lanciato nel 2013, ha avuto in breve un grande successo in Francia e Europa, con più di 1,5 milioni di unità vendute, di cui oltre 214.000 nel nostro Paese.

In Italia infatti l’anno scorso si è classificato come il SUV di segmento B più venduto a clienti privati, nonché il modello plug-in hybrid più venduto. Captur ha introdotto uno spirito nuovo, con posto di guida rialzato, grande modularità e un’inedita esperienza di personalizzazione. Oggi Renault presenta la sua grande novità per il SUV best in class; il marchio, pioniere dei veicoli elettrici, ha messo a punto con Renault F1 Team l’innovativa ed esclusiva tecnologia ibrida E-TECH che, all’origine di oltre 150 brevetti, ha permesso di sviluppare due tipi di motorizzazione ibrida, con e senza ricarica.

Il nuovo SUV Renault Captur E-TECH Hybrid 145 è dotato di due motori elettrici, una batteria di trazione e una trasmissione smart multimode con innesto a denti senza frizione; permette di usare in modo ottimale ogni fonte di energia disponibile, elettrica e termica.

La soluzione Full Hybrid è dotata di batteria da 230 V con una capacità di 1,2k Wh, che consente al SUV di offrire tutti i vantaggi di un veicolo elettrico senza bisogno di collegarsi alla rete. L’auto monta un 4 cilindri da 1,6 litri e due motori elettrici, la motorizzazione si basa su un’architettura serie-parallelo che offre il maggior numero possibile di abbinamenti di funzionamento tra i vari motori, per ridurre al minimo le emissioni di CO2.

La motorizzazione eroga una potenza combinata di 145 cavalli ed è conforme alla norma Euro6 D Full. La tecnologia ibrida permette di ricorrere a una guida fino all’80% elettrica in città e all’avviamento sistematico in modalità elettrica.

Ma non è l’unica novità, per la prima volta su Renault Captur è disponibile l’allestimento R.S. Line, arricchito da caratteristiche esclusive che traggono ispirazione dal mondo del motorsport. Vediamo un paraurti anteriore dotato di lama F1 e una griglia a nido d’ape, un diffusore posteriore grigio, cristalli e lunotto posteriore scuri, doppio scarico cromato e cerchi in lega da 18” Le Castellet.

Anche gli interni sono sportivi, sellerie specifiche con bordino rosso e volante in pelle traforata con cuciture rosse e grigie. I battitacchi in alluminio rivelano il legame di parentela con Renault Sport. Il livello R.S. Line si pone al top della gamma Captur. Per quanto riguarda la tecnologia E-TECH Hybrid è disponibile su tutti gli allestimenti e così si completa l’offerta ibrida sul SUV, che già prevede in gamma la motorizzazione Plug-in Hybrid E-TECH 160. Renault Captur E-TECH Hybrid 145 è disponibile in Italia a partire da 25.750 euro.