Renault Austral, aperti gli ordini per il nuovo SUV francese

Aperti dal 30 giugno i preordini del SUV francese, che arriverà in Italia entro la fine del 2022

Sono aperti dallo scorso 30 giugno i preordini per il nuovo Renault Austral, il C-SUV elettrificato della Casa francese tecnologico, connesso ed efficiente. L’erede del Kadjar, che con l’arrivo di Austral esce ufficialmente dal listino Renault, è un SUV compatto progettato per riconquistare il segmento C insieme ad altre due novità di successo firmate Renault, il crossover Arkana e Mégane E-TECH Electric.

Elegante e pratico ma dall’aspetto atletico, il nuovo Austral inaugura la seconda generazione della motorizzazione E-TECH Hybrid sviluppata e brevettata da Renault, ed è pensato per ospitare confortevolmente tutta la famiglia.

Austral, tecnologia per tutti

Il nuovo Austral vanta un posto guida high-tech e una console centrale – che la stessa Renault definisce “console gran comfort” – dotata di uno degli schermi più grandi del mercato automotive. Il display OpenR, con una superficie di visualizzazione di 24,3’’, è una delle peculiarità dell’abitacolo di Renault Austral: il design degli interni è abbastanza moderno da risultare essenziale e orientato al futuro, ma appare anche estremamente confortevole e capace di accogliere guidatore e passeggeri in un ambiente dominato da una piacevole sensazione di sicurezza e spaziosità.

Sul grande display OpenR è possibile visualizzare i dati del cruscotto e quelli di navigazione, ma anche gestire i contenuti multimediali, che integrano i migliori sistemi e App di Google, da Android Auto fino a Google Maps. Per completare il quadro dei sistemi high-tech, il nuovo SUV compatto Renault può vantare ben 32 dispositivi di assistenza alla guida, pensati per offrire il massimo comfort e mantenere un controllo perfetto in tutte le circostanze.

Modulabile ed estremamente versatile grazie alla piattaforma CMF-CD sviluppata dall’Alleanza, Renault Austral è dotato di una panchetta posteriore che può scorrere fino a 16 centimetri, aumentando il volume del bagagliaio o il posto a disposizione dei passeggeri della seconda fila.

E-TECH Hybrid, le migliori ibridazioni Renault

Il nuovo Austral, svelato finalmente da Renault lo scorso marzo, porta sul mercato una soluzione unica nel segmento C-SUV inaugurando la terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti di Renault, la 4CONTROL Advanced, che offre una maneggevolezza degna di una city car e un’incomparabile stabilità di guida.

Il C-SUV Reanult arriverà sul mercato in tre motorizzazioni che possono vantare i migliori livelli di efficienza e consumi, a partire dalla versione E-Tech Full Hybrid, un concentrato tecnologico che si sviluppa intorno a un nuovo motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri associato a un nuovo motore elettrico da 400V con una potenza che può arrivare a 200 CV.

La versione Full Hybrid del nuovo Austral può contare su emissioni CO2 inferiori a 103 g/km, un rendimento tra i più alti del mercato e consumi paragonabili a quelli delle motorizzazioni diesel più efficienti (a partire da 4,5 l/100 km). Disponibili anche le classiche motorizzazioni Mild Hybrid Renault 140 e 160 CV e un’innovativa ibridazione per la versione da 130 CV di Austral, associata al nuovo motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri della serie E-TECH Full Hybrid.

Il linguaggio estetico “sensual tech” di Renault incontra le tecnologie più evolute all’interno dell’abitacolo del nuovo Austral e si rinnova negli esterni in un design dinamico e attraente, che riesce a sposare un aspetto atletico e accattivante con l’abitabilità e il comfort di un’auto pensata per la famiglia.

In arrivo sul mercato europeo entro la fine dell’anno, Renault Austral sostituirà ufficialmente il Kadjar nel listino della Casa; l’avvio dei preordini appena lanciato dalla Casa di Boulogne-Billancourt segue di due mesi l’attivazione del programma Austral Now, cui hanno aderito già oltre 34.000 potenziali clienti.