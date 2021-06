Renault Arkana, nuova motorizzazione ibrida per il SUV coupé

editato in: da

Renault Arkana, il nuovo SUV dal look sportivo

Elegante, spazioso, confortevole ma anche sportivo. Il nuovo SUV coupé Renault Arkana, che ha rivoluzionato il mercato nel suo esordio avvenuto lo scorso marzo, continua a sorprendere tutti grazie alle innovative motorizzazioni esclusivamente elettrificate che rendono il crossover della Casa francese ancora più amico dell’ambiente.

Il SUV, lungo 4,57 m, è un vero e proprio veicolo senza compromessi che da oggi potrà contare su una nuova motorizzazione pronta a conquistare nuovi clienti. Dopo il lancio col sistema ibrido E-TECH 145, che permetteva di avere una soluzione da full hybrid con batteria da 230 V e una capacita di 1,2 Wh, dal marchio dell’Île-de-France arriva infatti un motore a benzina 1,3 TCe associato ad un sistema di micro-ibridazione da 12V, sinonimo di risparmio, flessibilità e piacere di guida.

François Laurent, Direttore Programma Arkana, ha commentato così l’implementazione della nuova motorizzazione: “Il nuovo Renault Arkana incarna perfettamente la svolta della “Nouvelle Vague”, quella del rinnovamento e della modernità, per partire alla conquista del segmento C. È una vera e propria “auto da vivere” di un nuovo genere, che democratizza la mobilità elettrica per tutti, grazie alla tecnologia E-TECH efficiente ed accessibile”.

L’offerta del SUV coupé si arricchisce di una versione benzina microibrida più potente, con un motore da 1.3 litri di cilindrata che eroga 160 CV. Dato importante in sede di scelta d’acquisto è il consumo, con Arkana che si attesta ad appena 5,7 l/100km per 130g di CO2/km. La nuova tecnologia da 12 V dà un contributo concreto alla sostenibilità del mezzo, che riduce i consumi medi fino all’8%, mentre le emissioni di CO2 registrano un calo dell’8,5%.

Una ventata di novità per il nuovo SUV coupé Renault dal look sportivo, che dal suo esordio nel primo trimestre del 2021 non smette di rinnovarsi. In tutte le motorizzazioni sarà disponibile anche la funzione Sailing Stop, attivabile o disattivabile dal cliente tramite Multi-Sense, che consente di ridurre le emissioni di CO2 fino a 4 grammi grazie alla messa in folle del veicolo in fase di decelerazione tra i 30 e i 140 km/h.

Arkana, che ha arricchito il listino di Renault proponendosi come un’offerta unica nel segmento dei SUV coupé, ha raccolto fin qui i favori del mercato. Dal lancio a oggi infatti ha conquistato clienti e appassionati, con oltre 10.000 acquisti di cui 1.000 in Italia.