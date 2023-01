Renault 4: il ritorno di un’icona

Fonte: Ufficio Stampa Renault Tornerà nel 2025 l'iconica Renault 4: come sarà in versione SUV 100% elettrico

La Renault 4 è molto più di un’auto: con oltre 8 milioni di unità vendute in tutto il mondo, la R4 è un’icona transgenerazionale che da sessant’anni accompagna le vicende, l’immaginario e i sogni degli automobilisti di tutte le estrazioni sociali in oltre cento Paesi del mondo.

Chic e popolare, onesta e senza sofismi, la Renault 4 è l’auto di lavoratori e viaggiatori, contadini, campioni di rally, neopatentati e collezionisti youngtimer: un’icona senza tempo pronta a solcare di nuovo le strade in una versione 100% elettrica – sofisticata e tecnologica ma fedele al carattere ruvido e generoso dell’iconica R4.

Renault4, rinascita di un mito

Pierre Dreyfus, a capo di Renault dal 1955 al 1975, la chiamava “auto blue jeans” perché riusciva a soddisfare le esigenze di tutti: agile ed elegante, la Renault 4 era ed è rimasta l’auto perfetta per le strade strette e trafficate delle città europee ma anche per le aree rurali più remote del mondo.

La lunga storia della Renault 4, che sembrava essersi interrotta con la fine della produzione nel 1992, ha ancora molte pagine da scrivere: la Casa di Billancourt, impegnata nella terza fase della Renaulution, è infatti pronta a lanciare una versione moderna ed elettrica della leggendaria R4.

La nuova Renault 4 si rivolge ai giovani celebrando, nel nome e nello spirito, i 25 anni del 4L Trophy, il rally raid benefico che si svolge dal 1997 nel deserto del Marocco e che ha due sole regole: l’auto deve essere una R4 (non sono ammesse le versioni Frog e Rodeo, rispettivamente cabriolet e spiaggina) e il pilota deve avere meno di 28 anni. La sfida benefica nel deserto diventa ispirazione per la Prossima Generazione di Renault e di una Nouvelle Vague pronta a ripercorrere i fasti del passato.

Un SUV elettrico esuberante e spensierato

La nuova Renault 4EVER Trophy riprende i tratti distintivi della leggendaria R4: le linee squadrate, soprattutto sul posteriore, il finestrino laterale a forma di trapezio, i parafanghi che coprono completamente i passaruota sono elementi riconoscibili, che fanno rivivere lo stile retrò nelle linee di una silhouette sofisticata e tecnologica.

Il look della nuova R4 è muscoloso e spensierato, con curve molto generose e una calandra decisamente elaborata, che sembra ammiccare all’estetica dei videogame anni Ottanta per rivolgere il “muso” al futuro elettrificato e ultra-tecnologico della mobilità. “Per portare 4EVER Trophy nell’era moderna”, spiega Gilles Vidal, Direttore del Design Renault, “abbiamo conferito tecnologia e raffinatezza alle sue forme, senza nulla di superfluo”.

Renault 4EVER Trophy è un vero e proprio invito all’esplorazione, “un’avventura elettrica fuori dai sentieri battuti” che parla di competizione: la grossa presa d’aria sul cofano, lo sbalzo anteriore molto ridotto e la notevole altezza da terra ottimizzano le capacità off-road della piccola berlina da Campionato Mondiale Rally.

Nella parte inferiore, le massicce protezioni della carrozzeria si discostano dai passaruota con una sporgenza di oltre 20 centimetri: solida e divertente, con quell’aria da dune buggy esaltata dai vividi dettagli color magenta, la nuova R4 dispone di portapacchi in carbonio, e mostra sul posteriore una pala e di piastre da disincaglio – per ogni evenienza. Ogni ruota di 4EVER Trophy comprende un compressore a vista che consente di adattare istantaneamente, a partire dall’abitacolo, la pressione dei pneumatici, per adattarsi alla natura del terreno.

Il ritorno dell’auto blue jeans

“La 4L è un mito. E i miti non muoiono mai! ”, afferma Luca de Meo, CEO di Renault. “Oggi, è questa dimensione di auto universale della 4L, di auto che piace a tutti, che vogliamo ritrovare mediante una rivisitazione moderna ed elettrica della Renault 4”.

In occasione dei festeggiamenti per i 60 anni dell’iconica Renault 4 – il progetto 112 o Marie-Chantal, come la chiamavano i tecnici Renault nei telegrammi per mantenere il segreto industriale – la Casa di Billancourt ha voluto ricordare il carattere ribelle dell’auto blue jeans. Come amava ricordare Pierre Dreyfus, che la volle spartana e monovolume, la R4 doveva essere come i pantaloni da lavoro, un’auto “che si può portare in qualunque occasione se non si hanno pretese di snobismo e conformismo sociale, che ti porta dappertutto, che costa poco e che si può sostituire senza sentirsi spaesati”.

Con queste premesse, la showcar 4EVER Trophy preannuncia il futuro SUV 100% elettrico del segmento B della gamma Renault: come la futura Renault 5, la prima delle rivisitazioni elettriche di modelli storici Renault, la R4 sarà costruita in Francia sulla nuova piattaforma CMF-BEV dedicata ai veicoli elettrici del segmento B che consentirà di ottenere ottime prestazioni a livello di autonomia, acustica e comportamento dinamico, senza compromettere il design del veicolo.

Svelata in anteprima nel corso del Salone dell’Auto di Parigi del 2022, la 4EVER Trophy è ancora una showcar, una vettura da esibizione: a quanto è dato di sapere arriverà sul mercato a circa un anno di distanza dal lancio della nuova Renault 5, previsto per il 2024.