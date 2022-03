La regina dei SUV compatti diventa ancora più green

Suzuki presenta Vitara Hybrid 1.5 140V, l’ultimo modello del brand giapponese che nel lontano 1988 inaugurò nel nostro Paese la categoria dei SUV compatti. Questa versione porta al debutto la motorizzazione ibrida 1.5 140V, che fonde lo spirito avventuroso delle originarie Vitara con le esigenze degli automobilisti di oggi, sempre più attenti all’efficienza e al rispetto dell’ambiente, oltre che al comfort e alle prestazioni. Con questo nuovo modello, il processo di elettrificazione della gamma Suzuki entra in una nuova fase.

Tecnologia ibrida realizzata totalmente in Giappone

La tecnologia Hybrid di Suzuki giocherà un ruolo sempre più importante nel prossimo futuro e sarà proposta anche su altri modelli, permettendo di rispettare le sempre più severe normative europee in materia di emissioni.

Il cuore di Vitara è un particolare sistema di propulsione ibrido, completamente progettato dagli ingegneri del gigante nipponico, formato da tre elementi: il motore 5 DualJet K15C, il cambio robotizzato AGS e il modulo ibrido con motogeneratore MGU da 24,6 kW, alimentato da una batteria di trazione da 140V.

I componenti sopradescritti sono stati progettati e sviluppati da Suzuki per abbinare un livello di elettrificazione elevato a peso e ingombri contenuti. L’architettura scelta dai tecnici di Hamamatsu consente ai vari elementi di interagire in maniera ottimale e di sfruttare al meglio le potenzialità del rinomato sistema di trazione 4WD AllGrip. Un pacchetto tecnico avanzato che assicura prestazioni eccellenti e un’efficienza energetica ottimale, abbinato a un piacere di guida unico.

Il nuovo modulo ibrido è costituito da due elementi principali: una batteria da 140V e un motogeneratore da 24,6 kW. Trattasi di una batteria di ultima generazione di tipo litio-titanato che garantisce vantaggi significativi rispetto a una comune batteria al litio: massima efficienza in un più ampio range di temperature, maggiore efficienza in termini di energia erogata e caricata, longevità e affidabilità maggiori.

Il motogeneratore MGU garantisce trazione alla vettura sia in maniera autonoma sia in combinazione con il motore termico, erogando fino a 24,6 kW con una coppia pari a 152,7Nm. In fase di frenata o rallentamento ha una doppia funzione sia da generatore che di ricarica della batteria 140V. Il quadro si completa con l’ISG (Integrated Starter Generator), che svolge le funzioni di motorino di avviamento e alternatore, alimentando anche i sistemi di bordo durante le fermate e nella guida in modalità elettrica.

Con la batteria completamente carica, in modalità elettrica è possibile raggiungere gli 80 km/h oppure coprire una distanza fino a 4,5 km. Quando viene raggiunta una velocità sufficiente, il motore elettrico lascia spazio a quello termico, rientrando “in gioco” per mantenere la velocità in fase di carico motore costante. Il motore termico e quello elettrico possono agire contemporaneamente. Durante le decelerazioni più intense il motogeneratore provvede alla frenata rigenerativa e carica la batteria da 140V, un’operazione che svolge talvolta all’occorrenza anche a velocità costante, utilizzando un po’ della potenza dal motore termico.

Suzuki Vitara Hybrid: carattere offroad, vocazione urbana

Il SUV di successo Vitara Hybrid ha una spiccata vocazione urbana, mixata perfettamente al carattere offroad. Per muoversi più agilmente fuori dall’asfalto, questa versione viene dotata di trazione integrale 4WD AllGrip Select con quattro diverse modalità: Auto, Sport, Snow e Lock. Ognuna di esse ripartisce la coppia tra i due assi secondo logiche differenti per offrire la motricità ideale in ogni situazione e per garantire il massimo del divertimento e della sicurezza, con consumi ed emissioni sempre contenuti.

La nuova Vitara Hybrid 1.5 140V Starview ha un prezzo di listino di 30.400 euro in versione 2WD; 32.900 euro con trazione integrale 4WD.