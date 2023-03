La regina delle sportive elettriche di lusso

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Il fanale della Maserati Gran Turismo Folgore

Maserati si supera ancora una volta mettendo a punto un’auto che stupisce tutti per prestazioni e tempi di ricarica, con un sistema di propulsione destinato a essere il modello del futuro per la Casa. Dal Tridente, infatti, arriva l’innovativa GranTurismo Folgore che col suo propulsore 100% elettrico e una potenza di oltre 1200 CV è di fatto una delle vetture top nel comparto delle sportive. Una Maserati che, senza timore di smentita, è davvero la regina delle elettriche di lusso.

Maserati GranTurismo Folgore, potenza e lusso

La Casa del Tridente, come detto, ha messo a punto il primo propulsore 100% elettrico sviluppato attorno ad una tecnologia 800 Volt all’avanguardia applicato a una vettura con tre motori. Due presenti posteriormente e uno anteriormente, i motori danno alla GranTurismo Folgore una potenza complessiva di oltre 1200 CV.

Totalmente disaccoppiati, senza alcuna trasmissione che interconnetta le ruote, i due motori posteriori abilitano poi la possibilità di inviare la coppia su ogni singolo lato in maniera indipendente secondo il principio del Torque-Vectoring.

Si tratta di una raffinata soluzione tecnologica che consente di regolare il livello di imbardata della vettura non solo nelle fasi di accelerazione, ma anche di rilascio e in frenata. Il sistema, infatti, agisce in modo simile a quanto riesce a fare un differenziale a controllo elettronico, ma con potenzialità e livello di controllo notevolmente superiori (già qui vi avevamo parlato della GranTurismo Folgore).

Guardando alla batteria, dallo stabilimento di assemblaggio Mirafiori Battery Hub di Torino è stato sfornato un pacchetto con una capacità nominale di 92,5 KWh e una capacità di scarica di 560 kW che permette di mandare verso le ruote con continuità circa 760 Cv.

La disposizione e il layout innovativo della batteria, poi, nella loro particolarità hanno anche permesso di contenere l’altezza della vettura in 1353 mm, esaltandone così il carattere sportivo e facendola diventare, di fatto, l’auto elettrica più bassa sul mercato. Tutto ciò è stato possibile anche grazie al posizionamento delle batterie lungo il tunnel centrale e non più, come spesso accade, sotto le sedute.

Dettagli esclusivi per la GranTurismo Folgore

Un altro importante fattore per ottimizzare le prestazioni della vettura regina delle sportive elettriche è il sovradimensionamento della potenza dei motori rispetto alla batteria. Grazie a questo miglioramento, infatti, viene permesso alla GranTurismo Folgore di avere la massima flessibilità nella distribuzione della coppia fino a valori molto spinti, contrariamente ad altre vetture Bev sul mercato che sono costrette a limitare la potenza in funzione della ripartizione.

GranTurismo Folgore è poi in grado di scaricare il 100% della potenza disponibile anche con il solo assale posteriore in configurazione pura Rear-Wheel-Drive o di arrivare a scaricare fino a 400 CV su una singola ruota posteriore. Grazie alle caratteristiche del sistema la sportiva firmata Maserati è capace di recuperare l’energia in frenata arrivando in condizioni ottimali fino al valore di 400 kW di picco in carica (non solo GranTurismo Folgore, anche un’altra Maserati sarà soltanto elettrica).

Anche se si tratta di un’elettrica, però, GranTurismo Folgore non perde di certo il Dna tipico delle sonorità Maserati. Le dinamiche sonore naturali dei motori elettrici pilotati dagli inverter sono state plasmate ed integrate digitalmente con i contributi sonori tipici estratti dal sound della tradizione V8 a firma Maserati. Si tratta di una vera e propria innovazione sbarcata sul modello grazie all’incredibile know-how del sound Maserati, che ha permesso di assicurare all’auto una esperienza sonora unica.