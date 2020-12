Record di vendite per Toyota Yaris in Italia

editato in: da

Toyota Yaris 2020, più efficiente e sportiva col nuovo motore ibrido

La nuova Yaris chiude il mese di novembre 2020 come seconda auto più venduta in Italia dopo Fiat Panda, che detiene il primato ormai da mesi. La piccola di Casa Toyota vende infatti in tutto ben 4.525 unità nel penultimo mese di questo 2020 così complicato per il settore auto.

Si aggiudica anche la prima posizione nel segmento B con una quota del 14.7% e una quota del 16.2% nel canale privati del segmento. Un risultato che conferma quanto è apprezzata l’auto, da un numero sempre crescente di nuovi clienti. Sono amate infatti le sue straordinarie qualità e anche il suo elevato contenuto tecnologico.

Le caratteristiche più apprezzate sono il design dinamico e distintivo con dimensioni compatte, in grado però di non sacrificare lo spazio in termini di comfort degli interni, la nuova tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione, che garantisce consumi e emissioni incredibilmente basse, alte percorrenze di guida a zero emissioni e di veleggiare fino a 130 km/h in modalità elettrica.

Altre peculiarità che determinano il grande successo di Toyota Yaris (la nuova generazione in Italia dalla scorsa estate) sono la sua natività digitale e i sistemi avanzati di connettività, la gestione integrata dei dati e l’Hybrid Coach (sull’app MyT), che monitora le performance in EV e consiglia come usarle, riducendo consumi ed emissioni. Ottimo anche il pacchetto di sistemi di sicurezza attiva e passiva, completo e avanzato, a cui si aggiunge il rivoluzionario programma WeHybrid, avviato con il lancio della nuova Yaris.

WeHybrid è un vero e proprio “ecosistema” completo di tecnologie e servizi, che mira a favorire una mobilità sostenibile a zero emissioni. Incentiva i conducenti di Toyota Yaris a usare l’auto in maniera responsabile, sfruttando le opportunità che la tecnologia offre.

Particolare successo sta riscuotendo oggi WeHybrid Insurance, un prodotto assicurativo rivoluzionario, che viene scelto da più del 30% dei clienti della nuova Yaris, con cui tutti i chilometri percorsi a zero emissioni sono gratuiti. I clienti hanno la possibilità di vedere direttamente sul proprio smartphone, grazie alla funzionalità ‘Hybrid Coach’ dell’app MyT, il tempo e i km che percorrono in elettrico e possono anche ottenere dei suggerimenti per migliorare il proprio stile di guida e accedere a ulteriori benefici. Toyota si riferisce ad esempio agli sconti sul costo della manutenzione ordinaria presso la rete di assistenza del brand grazie al programma WeHybrid Service.