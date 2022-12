Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Seat, traguardo storico nel segmento dei SUV.

Grande record di vendite per i SUV di Seat: con Ateca, Arona e Tarraco, la Casa automobilistica iberica del Gruppo Volkswagen ha superato il traguardo del milione di esemplari immatricolati a soli sei anni dal lancio del primo modello.

Traguardo storico per Seat: un milione di SUV venduti

Il SUV numero 1 milione venduto da Seat è stato Arona, modello da sempre in cima alle classifiche della sua categoria: un’auto lanciata nel 2017 come primo SUV urbano del marchio spagnolo, diventato nel giro di poco tempo il più popolare del brand con ben 481.585 unità vendute a livello globale.

Già best seller in Spagna, Arona ha conquistato clienti in Europa e nel mondo, grazie al suo design funzionale e pratico, alle suo doti dinamiche, agli interni ricchi di tecnologia e al suo straordinario rapporto qualità-prezzo che lo rendono in assoluto il modello più venduto tra i SUV presenti all’interno del listino Seat.

A contribuire al grande successo della Casa di Martorell è stata anche la Ateca che al momento ha fatto registrare 435.443 unità immatricolate dal suo lancio. Ateca è un SUV che si distingue per le sue linee eleganti e per il suo spiccato carattere sportivo, con un’identità inconfondibile sottolineata ulteriormente nella versione a trazione integrale 4Drive.

Popolare in gran parte d’Europa, Ateca ha conquistato un’ampia fetta di mercato in Germania, dove vanta più di 108.000 unità vendute. I tedeschi apprezzano in maniera particolare i SUV di Seat, brand che ha da poco presentato anche il suo nuovo scooter elettrico da record: non a caso anche Tarraco, in Germania, ha già toccato quota 29.000 unità immatricolate.

Seat Tarraco è stato lanciato nel 2018: dal suo arrivo sul mercato è arrivato a 88.820 unità vendute a livello globale. Tarraco, inoltre, è il primo modello ad aver ricevuto il suo nome per elezione popolare: il nome è stato scelto con una votazione a cui hanno partecipato 14.000 persone.

Il SUV Tarraco spicca per il suo design all’avanguardia e per una capacità del bagagliaio che arriva fino a 1.775 litri. La sua posizione rialzata, poi, gli conferisce maggiore praticità, senza rinunciare al carattere sportivo, mostrato soprattutto con una grande precisione in curva.

Arona, Tarraco e Ateca: i SUV protagonisti del successo di Seat

Con Arona, Tarraco e Ateca, Seat è riuscita a imporsi nel settore dei SUV, un segmento che ormai da anni ha guadagnato una fetta sempre più grande nel mercato automobilistico internazionale. Il 46% delle auto immatricolate in Europa appartengono al settore dei SUV, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.

Numeri simili anche per il mercato italiano: nel nostro Paese, infatti, la percentuale di SUV venduti nel corso del 2021 è stata pari al 47% delle immatricolazioni, ovvero un valore più alto di 3 punti percentuali rispetto al 2020, e addirittura leggermente più alto rispetto alla media europea.

In questo scenario, Seat si è inserita alla grande, conquistando una grossa fetta di mercato con Arona, Ateca e Tarraco: i tre modelli della Casa spagnola che fa parte del Gruppo Volkswagen, l’anno scorso rappresentavano già il 49% delle vendite globali del marchio che ha poi raggiunto lo storico traguardo del milione di unità immatricolate.