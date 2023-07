Record di vendite per Fiat Mobi in Brasile

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Fiat Brasile Record di vendite in Brasile per la citycar Fiat Mobi

I grandi appassionati del marchio Fiat la conoscono, anche se in Europa non viene commercializzata. Stiamo parlando della piccola city car di successo Fiat Mobi, che in Sud America è una delle vetture più amate e vendute sul mercato.

Un risultato eccezionale

Fiat Mobi viene prodotta da 7 anni e oggi ha raggiunto il numero eccezionale di 400.000 immatricolazioni, che confermano quanto sia amata in Sud America, quasi al pari della Fiat Panda, che per noi da sempre è il modello più venduto in assoluto sul mercato. Sempre in vetta alle classifiche in Europa e in Italia, la Panda non si smentisce mai.

Il modello che ha segnato il record delle 400.000 uscito dalla catena di produzione dello stabilimento di Betim è una Fiat Mobi nell’allestimento Trekking, quello da Urban SUV. Il mese scorso proprio questo modello è stato il più venduto del suo segmento nel mercato locale, con un totale di 6.895 immatricolazioni, un ottimo risultato.

Fiat Mobi è stata esportata in 12 Paesi dell’America latina e ha triplicato le vendite in Brasile dopo che lo Stato ha introdotto i bonus sull’acquisto di veicoli nuovi. L’auto monta un motore 1.0 Flex ed è disponibile a listino negli allestimenti Trekking, più offroad e avventuroso, e Like, più elegante e pensata per i giovani.

Com’è fatta

La somiglianza tra la Panda e la Mobi è impressionante. E proprio come la best seller italiana, anche la Fiat Mobi è caratterizzata da un’estrema versatilità. Come sappiamo poi, con l’ultimo restyling, è diventata anche Trekking, per accontentare anche gli appassionati dei crossover.

Il motore benzina 1.0 Fire EVO è in grado di erogare 73 cavalli di potenza e una coppia di 93 Nm. Lo stesso propulsore è disponibile anche alimentato a etanolo (75 cavalli e 97 Nm di coppia).

La citycar è stata lanciata per la prima volta da Fiat in Sud America nel 2016, nella versione Like lo scudo paraurti è stato totalmente rivisto rispetto al passato, nella variante Trekking invece notiamo una maggiore altezza da terra, per gli amanti dell’avventura. Così come accade in Italia, dove i crossover e i SUV sono oggi tra le auto più vendute, anche in Sud America aumenta sempre più il numero di acquirenti in questo particolare segmento.

Sul tettuccio sono presenti barre longitudinali nere in tinta con copricalotte degli specchietti e paraurti. L’auto è inoltre dotata di cerchi in lega da 14 pollici con design esclusivo e tappezzeria interna con cuciture a contrasto.

Nelle versioni Like e Trekking è possibile aggiungere, scegliendo all’interno di una lunga lista di optional, anche il sistema di infotainment UConnect di ultima generazione (presentato a fine 2019), con display touch da 7 pollici al centro della plancia e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

Quanto costa

Per quanto riguarda il prezzo di listino della Fiat Mobi in Brasile, sappiamo che è una vettura che ha successo anche perché economica. In particolare, la versione entry-level Like 1.0 costa 64.690 Real brasiliani, circa 12mila euro. Insomma, un’auto economica, bella e spaziosa, confortevole e adatta a ogni tipo di viaggio: tutte caratteristiche che hanno decretato il successo di Fiat Mobi, la Panda brasiliana.