Record di vendite per DR Auto

Prosegue il grande successo di DR Auto: la Casa automobilistica molisana raggiunge un nuovo record di vendite a novembre, toccando quota 3.194 immatricolazioni. Numeri impressionanti per un’azienda in continua espansione.

I dati sono ancora più straordinari se confrontati con l’anno precedente: rispetto al novembre del 2021, infatti, le vendite di DR Automobiles Groupe, con modelli DR ed EVO, hanno fatto registrare un incremento del 184,92%, arrivando a una quota di mercato del 2,66%.

Questi numeri non fanno altro che confermare, ancora una volta, il grande apprezzamento dei clienti nei confronti dei modelli presenti all’interno del listino DR. Il brand con sede a Macchia d’Isernia continua ad espandersi, viaggiando a vele spiegate verso le 25.000 unità vendute nel 2022 e una quota del 2% sull’intero mercato nazionale.

Nuovo record di vendite per DR Automobiles Groupe

Il 2022 è un anno pieno di soddisfazioni per DR Auto: da gennaio a novembre è cresciuta del 196% grazie alle 22.308 automobili immatricolate. Nel 2021, durante lo stesso periodo, le unità vendute erano state 7.533.

La crescita esponenziale del Gruppo DR è trainata dalle auto che appartengono al segmento delle vetture GPL, con tre modelli entrati a far parte della top ten delle automobili più vendute in Italia durante il mese di novembre 2022: la DR 4.0 è terza in classifica con 1.202 unità, la DR 6.0 è quinta con 962 unità e la DR F35 occupa la decima posizione con 484 unità. Il tutto in un segmento, quello delle auto GPL, cresciuto del 38% nel mese di novembre.

I record ottenuti da DR sono arrivati grazie a un duro lavoro da parte di tutta la Casa automobilistica che sin dall’inizio ha deciso di scommettere nel bi-fuel, andando a sviluppare, insieme a BRC, il proprio sistema Termohybrid. Questa soluzione tecnologica va a combinare ecologia, praticità ed accessibilità.

DR, un brand in continua ascesa

In un periodo storico in cui in Italia ci sono ancora delle difficoltà legate all’utilizzo delle auto full-electric, DR si è ritagliata il proprio spazio nel mercato automobilistico. L’azienda di Macchia d’Isernia non ha conquistato solo i privati, ma ha ottenuto un ottimo successo anche tra fleet manager e società di noleggio.

La DR 4.0, per esempio, è stata da poco premiata come la migliore auto GPL per le flotte aziendali: lo stesso modello, inoltre, è stato inserito al quarto posto nella classifica del noleggio a lungo termine nel periodo che va da gennaio a settembre del 2022.

Un altro modello che ha contribuito alla crescita dell’azienda è la DR 5.0, SUV Made in Italy in vetta alle classifiche delle vendite: un modello caratterizzato da un look sportivo e da un design aerodinamico. Nel segmento dei SUV Crossover, inoltre, la DR 5.0 è l’auto più venduta tra quelle alimentate a GPL e la terza nella classifica generale dopo la Ford Puma e la Volkswagen T-Roc.

Forte del grande successo ottenuto quest’anno, DR pensa già al futuro, con l’obiettivo di continuare a scrivere nuove ed entusiasmanti pagine nel panorama automobilistico italiano: la Casa molisana ha già messo in cantiere il lancio di due nuovi brand di proprietà che avranno posizionamenti diversi rispetto a quelli di EVO e DR.