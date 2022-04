Record di km per questa Mercedes con una sola carica

Mercedes VISION EQXX ha percorso le strade d’Europa e ha dimostrato la sua eccezionale autonomia e l’efficienza. Viaggiando da Sindelfingen attraverso le Alpi svizzere e l’Italia settentrionale, fino alla sua destinazione Cassis sulla Costa Azzurra, ha percorso più di 1.000 km nel traffico quotidiano, con una sola ricarica della batteria.

Il viaggio è iniziato in condizioni di freddo e pioggia ed è stato intrapreso a velocità stradali regolari, inclusa la navigazione prolungata su corsie rapide fino a 140 km/h sull’autostrada tedesca e vicino al limite di velocità altrove. Lo stato di carica della batteria all’arrivo era di circa il 15%, per un’autonomia residua di 140 chilometri; il consumo medio è stato il minimo record di 8,7 kWh per 100 chilometri.

L’efficienza da record della nuova Mercedes

La VISION EQXX ha portato l’efficienza dei veicoli elettrici a un livello completamente nuovo, in condizioni di vita reale e con prove indipendenti. Questo nuovo progetto per l’ingegneria automobilistica ha fornito un punto di riferimento inedito per l’efficienza e l’autonomia dei veicoli elettrici e la tecnologia della VISION EQXX sarà implementata nei prossimi veicoli Mercedes di produzione in serie.

Ola Källenius, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, dichiara: “Ce l’abbiamo fatta! Abbiamo percorso più di 1.000 chilometri con facilità con una singola carica della batteria e un consumo di soli 8,7 kWh/100 km in condizioni di traffico reali. La VISION EQXX è la Mercedes più efficiente mai costruita. Il programma tecnologico alla base segna una pietra miliare nello sviluppo dei veicoli elettrici. È alla base del nostro obiettivo strategico di Lead in Electric”.

Il viaggio su strada più lungo per una vettura elettrica

Mercedes ha comunicato ufficialmente che la sua VISION EQXX ha percorso esattamente 1.008 km ad una velocità media di 87,4 km/h. Il test evidenziato quanto è alta l’efficienza di questa concept car. Secondo la Casa è stato eseguito un lavoro molto attento sull’aerodinamica – l’auto dispone di un Cx di 0,17 – che ha dato la possibilità alla vettura elettrica di contenere i consumi a velocità autostradali. Ma la nuova concept Mercedes VISION EQXX ha anche goduto del montaggio di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento sviluppati appositamente da Bridgestone.

Nonostante il peso della batteria sia di poco meno di 100 kWh, la Casa è riuscita comunque a contenere il peso della concept car a 1.755 kg e, soprattutto sui passi alpini, questo ha concesso degli ottimi consumi anche in salita. Durante tutte le fasi di discesa l’auto ha potuto sfruttare il sistema di rigenerazione per recuperare energia. Il prototipo di Mercedes è dotato anche di pannelli solari integrati nel tetto, dai quali il veicolo ha ottenuto almeno 25 km in più di autonomia.

La piattaforma della Mercedes VISION EQXX supporta un’architettura a 900 V, il powertrain è da 180 kW. La Casa ha realizzato l’auto utilizzando tecnologie derivate dalla Formula 1 e dalla Formula E. Poco prima di tagliare il traguardo di Cassis, la VISION EQXX ha raccolto nuovamente energia grazie al recupero. Dopo 11 ore e 32 minuti di guida, ha concluso il suo viaggio su strada di 1.008 chilometri con un’autonomia residua di circa 140 chilometri. Ciò significa che avrebbe potuto ripartire per una gita lungo la costa mediterranea senza doversi fermare per la ricarica.