Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Le Jeep Plug-In Hybrid e Full Electric dominano il mercato italiano

Il marchio Jeep è sempre più protagonista in Italia, grazie soprattutto alla gamma di modelli ricaricabili con sistema Plug-In. Le vetture Plug-In Hybrid della famiglia 4xe e la nuova Avenger elettrica continuano a raccogliere ordini, garantendo a Jeep la possibilità di rafforzare la sua leadership nel mercato dei modelli ricaricabili “alla spina”. Il segmento delle auto LEV (Low Emission Vehicle) vede Jeep sempre più protagonista.

Il brand domina il mercato delle Plug-in Hybrid

I dati di vendita in Italia confermano gli ottimi risultati di Jeep, che ha chiuso i primi sette mesi dell’anno con una crescita del +39% delle immatricolazioni. Le auto Plug-in Hybrid, che compongono la gamma 4xe, del marchio Jeep sono uno dei segreti del successo del brand in Italia.

La Jeep Renegade si conferma il SUV di segmento B più venduto in Italia e conquista la prima posizione anche tra i B-SUV LEV (segmento che comprende tutti i modelli a basse emissioni, quindi sia Full Electric che Plug-In Hybrid).

Anche la Jeep Compass continua a recitare un ruolo da protagonista in Italia. Il SUV che, come la Renegade, è prodotto in Italia, a Melfi, è il modello più venduto tra i C-SUV LEV nel corso del 2023 con una quota di mercato che sfiora il 15%.

Complessivamente, la Jeep Compass 4xe ha totalizzato 4.899 unità immatricolate nel 2023 sul mercato italiano mentre per la Renegade 4xe ha raggiunto quota 3.276 unità. A completare la gamma 4xe di Jeep ci sono la Wrangler (307 unità) e la Grand Cherokee (186 unità). Complessivamente, Jeep ha raggiunto una quota di mercato del 19,3% tra le auto Plug-In Hybrid.

La piccola Avenger è una best seller a zero emissioni

Non ci sono solo le Plug-In Hybrid a sostenere il successo di Jeep: la Jeep Avenger, modello entry level della gamma del marchio del Gruppo Stellantis, sta registrando ottimi risultati di vendita grazie alla versione Full Electric. La variante a zero emissioni, che si pone al vertice del listino della Jeep Avenger, è il modello più venduto tra i B-SUV elettrici.

Nel corso del mese di luglio, il SUV ha raggiunto una quota di mercato del 29% nel suo segmento. Nel parziale annuo (quindi tra gennaio e luglio), invece, il market share della Avenger elettrica supera il 25%. Il SUV ha immatricolato 608 unità in Italia registrando un esordio da record sul nostro mercato.

Un successo che non si ferma

Jeep si conferma, quindi, un punto di riferimento assoluto nel comparto LEV del mercato italiano. I modelli Plug-In Hybrid e Full Electric della casa americana sono sempre più diffusi sulle strade italiane e contribuiscono, in modo significativo, all’elettrificazione del settore delle quattro ruote del Paese.

Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia, ha così commentato i risultati del marchio: “Abbiamo primeggiato nel full year 2021, nel full year 2022 e con continuità nell’anno in corso: Jeep è il brand leader assoluto nel mercato a basse emissioni, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci“.

Per il futuro, infatti, Jeep continua a investire nel segmento LEV con nuovi progetti in arrivo. Continua Varzi: “Stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni“.