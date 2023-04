Record di consegne e ricavi per Ferrari

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: 123RF Il logo Ferrari su un'auto della Rossa

Il 2022 si è concluso in maniera più che positiva per Ferrari, con numeri che sorridono alla Casa di Maranello in vista di un 2023 che punta a eguagliare e, perché no, superare quello passato. Sorrisi contagiosi in casa del Cavallino Rampante, con il presidente John Elkann che nella recente assemblea degli azionisti si è detto entusiasta e orgoglioso per i risultati ottenuti da Ferrari nel 2022.

Ferrari, un 2022 di successo

Intervenuto all’assemblea degli azionisti, il presidente Elkann ha infatti spiegato che il 2022 è stato l’anno dei record per Ferrari. Quello appena trascorso, infatti, è stato l’anno in cui la Casa ha raggiunto nuovi step in termini di consegne, ricavi e redditività, risultati che come lo stesso Elkann ha sottolineato hanno “superato le nostre previsioni”.

Sì, perché i numeri ottenuti nel 2022 sono stati strabilianti al punto che la crescita è stata a doppia cifra in quasi tutti i parametri, stabilendo un vero e proprio record per la Casa. Risultati che hanno permesso a Elkann di ottenere la fiducia degli azionisti che lo hanno confermato al suo posto insieme al Ceo Benedetto Vigna, così come sono stati confermati i consiglieri non esecutivi. L’assemblea, ha quindi approvato il bilancio 2022 con il 99,99% dei voti, mentre col 99,97% la distribuzione del dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, con un incremento del 33% rispetto all’anno precedente e una distribuzione complessiva di circa 329 milioni di euro (qui vi abbiamo parlato del premio ai dipendenti Ferrari).

Parlando dell’anno appena trascorso, poi, Elkann non si è tirato indietro nel parlare dei successi su pista delle Rosse, con un occhiolino anche alla F1. Il team guidato oggi da Vasseur, infatti, ha gli occhi puntati su di sé, con Ferrari che punta a migliorare la competitività per vincere il Campionato quanto prima.

“Nel 2022 abbiamo concluso la stagione del World Endurance Championship – ha ricordato Elkann – vincendo entrambi i titoli Piloti e Costruttori e abbiamo presentato la 296 GT3, la V6 che sostituirà l’uscente 488 GT3, una vettura che ha ottenuto oltre 500 vittorie e che entra nella storia come la Ferrari da corsa di maggior successo fino ad oggi”.

Elkann ha quindi ricordato della presentazione della 499 P, la Le Mans Hypercar, e il ritorno di Ferrari alla 1000 miglia di Sebring (qui vi abbiamo parlato della Ferrari col tocco magico di Novitec).

Ferrari diverse per Ferraristi diversi

Non solo applausi per il team della Rossa, ma anche tanto lavoro da fare. Sì, perché il passato è ormai alle spalle e ora tocca rimboccarsi le maniche per garantire a Ferrari il più roseo dei futuri.

Durante l’assemblea degli azionisti, infatti, Elkann ha ricordato l’obiettivo di carbon neutrality entro la fine del decennio, diventato per il presidente un forte impegno da portare avanti come opportunità per il futuro. Lo sviluppo dell’elettrificazione in Ferrari è storia di lunga data, iniziata nel 2009 come ricordato da Elkann, col lavoro in pista in F1. Progetti e tecnologie poi messe in atto nel 2013 con LaFerrari.

Tecnologie che ora si sono sviluppate ulteriormente, permettendo alla Rossa di lanciare 4 modelli ibridi con un gran successo sul mercato. A questo punto, ha sottolineato il Ceo Benedetto Vigna, è giusto pensare al futuro.

Ferrari ha infatti l’obiettivo di lanciare 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026 con l’obiettivo del raggiungimento della neutralità del carbonio entro il 2030. “Stiamo costruendo la nostra strategia di ‘Ferrari diverse per Ferraristi diversi, Ferrari diverse per momenti diversi’ – ha detto Vigna – al fine di soddisfare un profilo di clienti diversi, e stiamo personalizzando la nostra gamma di prodotti per essere unici”.