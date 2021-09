Record di autonomia per la berlina Lucid Air

Per molti è, allo stato attuale, l'unico costruttore che può in qualche modo pensare di scalfire il dominio di Tesla nel settore delle full electric. E, a guardare le caratteristiche e le performance dei modelli sin qui annunciati, c'è ben poco da stupirsi: almeno sulla carta, Lucid Air ha tutto per competere alla pari con il produttore californiano.

A maggior ragione dopo che l'anti-Tesla cinese ha reso noti i test di autonomia della sua berlina elettrica con allestimento Dream Edition. I dati confermano gli enormi passi in avanti fatti (un po' da tutti i produttori) sul fronte dell'efficienza, riuscendo così a percorrere centinaia e centinaia di chilometri senza bisogno di essere ricaricata. A voler essere precisi, Lucid Air ha percorso ben 836 chilometri con un'unica carica, scalzando così dalla testa della classifica delle auto elettriche con più autonomia la Tesla Model S Long Range Plus (l'unica, fino a oggi, a raggiungere e superare le 400 miglia di autonomia).

A dare ancora maggior risalto al risultato ottenuto dalla berlina elettrica cinese ci sono anche le modalità con le quali è stato compiuto il test. La Lucid Air è stata sottoposta al ciclo di prova statunitense EPA, ben più rigido e severo rispetto al conservativo WLTP europeo. Ciò vuol dire che il dato fatto registrare dalla Lucid Air Dream Edition è estremamente vicino all'autonomia effettiva del veicolo. A riprova, il produttore cinese ha condotto un test in strada, percorrendo senza grossi problemi la distanza tra San Francisco e Los Angeles (circa 650 chilometri di asfalto).

Un grande successo, dunque, frutto dell'inteso lavoro di ricerca e sviluppo compiuto da Lucid Air. Come sottolineato da Peter Rawlinson, CEO del produttore auto, gli oltre 800 chilometri di autonomia non sono frutto di un pacco batterie spropositato: gli ingegneri e i tecnici hanno lavorato a fondo per migliorare l'efficienza del veicolo, riuscendo così a ottenere prestazioni paragonabili a quelle delle auto con motore endotermico.

Lucid Air, recentemente quotata alla Borsa di New York, ha in programma di commercializzare le sue vetture elettriche a partire dal primo trimestre 2022. Lo sbarco in Europa è previsto invece nel corso del prossimo anno, con i primi modelli attesi in Germania e Europa del nord. Gli utenti italiani dovranno pazientare ancora di più e non è da escludere che la commercializzazione avvenga nell'ultimo quarto dell'anno.