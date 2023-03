Record per una delle auto più amate: 10 milioni di unità

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota Yaris da record

Toyota Yaris è una delle auto più note a livello globale, un brand nel brand, diventata negli anni una vera e propria icona. La pluripremiata e sempre popolare vettura ha raggiunto oggi 10 milioni di vendite globali cumulative, unendosi ai modelli della Casa storicamente ben accolti come Corolla, Camry, RAV4, Hilux e Land Cruiser, tutte auto che conosciamo e che sappiamo aver superato il traguardo a otto cifre.

Un punto di riferimento sul mercato

La piccola di Casa Toyota è diventata negli anni un vero simbolo per il brand, oltre a un punto di riferimento per l’innovazione e l’introduzione di nuove tecnologie e idee progettuali nel segmento delle compatte per quasi un quarto di secolo, periodo nel quale è stato uno dei modelli Toyota più venduti in Europa.

L’attuale generazione ha dimostrato la sua adattabilità alle esigenze dei clienti con l’ampliamento della Yaris Family, fino a includere la sportiva ad alte prestazioni GR Yaris nel 2020 e il SUV urbano a guida alta Yaris Cross nel 2021.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Le vendite totali

Alla fine di febbraio 2023, le vendite della famiglia Yaris in Europa hanno raggiunto 5.155.506 unità (di cui oltre 1 milione sul mercato italiano) da quando la prima generazione di Yaris è stata lanciata nel 1999. Nel 2022 hanno rappresentato oltre un terzo delle vendite totali di Toyota in Europa con 185.781 Yaris, 156.086 Yaris Cross e 5.392 GR Yaris.

È proprio vero, la piccola Yaris – rinnovata più e più volte negli anni – è un vero modello globale Toyota, con siti produttivi in tutto il mondo. La produzione di Yaris è iniziata nel gennaio 1999 nello stabilimento Takaoka di Aichi, in Giappone. Oggi, la Yaris ha basi produttive in 10 paesi: Giappone, Brasile, Cina, Taiwan, Indonesia, Malesia, Pakistan, Tailandia, Francia e Repubblica Ceca.

In Europa, Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) realizza la Yaris dal 2001 e la Yaris Cross dal 2021, lo stesso anno in cui Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) a Kolin ha avviato la produzione di Yaris per soddisfare la domanda del modello, sempre più in crescita in Europa. La produzione europea cumulativa della famiglia Yaris ha raggiunto oltre 4,6 milioni di unità alla fine del 2022.

Anche le componenti principali dell’auto, come i motori benzina e Hybrid e le trasmissioni, sono prodotti localmente, presso Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), che rifornisce sia TMMF che TMMCZ.

La missione di Yaris? Fornire una mobilità trendy e pratica, rispettando le esigenze della vita moderna. Questo modello ha una storia invidiabile di innovazione, in termini di sicurezza, efficienza e prestazioni, tutti elementi che insieme hanno generato un’attrattiva costante nei suoi clienti.

Auto dell’Anno

La prima generazione di Yaris ha vinto il premio di Auto dell’Anno nel 2000, il primo modello Toyota a guadagnare tale riconoscimento. Ogni generazione successiva di Yaris è entrata nella shortlist del Car of The Year e, nel 2021, l’attuale generazione è diventata la prima auto nel 21° secolo a ottenere un secondo titolo di Auto dell’Anno.

Negli ultimi 20 anni, TMMF ha ridotto con successo l’energia necessaria per produrre una Yaris del 59%, e per questo la piccola di Casa Toyota è diventata leader globale nel brand. TMMF ha un grande obiettivo per il futuro sostenibile: essere carbon neutral a partire dal 2030 e a zero emissioni entro il 2040.

Oggi Yaris festeggia un altro grande traguardo: 10 milioni di unità. La 10 milionesima vettura è in particolare una Yaris GR SPORT in Dynamic Grey uscita dalle linee di produzione di TMMF il 30 marzo.