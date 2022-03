Rc Auto: come trovare l’assicurazione perfetta

In Italia sono presenti oltre 50 compagnie assicurative che si occupano di polizze auto, e le loro tariffe cambiano continuamente. Il premio RC Auto è una delle voci di spesa più importanti nel budget familiare e, se si considera che la spesa media si attesta intorno ai 650€ annui, si capisce perché in molti sono alla ricerca dell’assicurazione più vantaggiosa.

Risparmiare è più semplice grazie ai comparatori online di assicurazioni RC Auto, che consentono di confrontare diverse offerte e di scegliere quella più vantaggiosa in base alle proprie necessità e al proprio budget. Ma c’è un risparmio effettivo nello scegliere un’assicurazione online? Con i dati alla mano, vediamo perché conviene affidarsi ai comparatori online e come trovare l’assicurazione più adatta.

Calo dei prezzi RC Auto: gli ultimi dati

Stando ai dati riportati dall’Osservatorio Assicurazioni Auto di Segugio.it, che prende in considerazione l’andamento dei prezzi RC da febbraio 2017 a febbraio 2022, emerge che gli ultimi tredici mesi hanno registrato un deciso calo dei prezzi RC, con un crollo del -17,72%.

Le rilevazioni hanno inoltre sottolineato il risparmio potenziale con la comparazione auto. Il valore medio del risparmio degli utenti che hanno utilizzato un comparatore online si attesta su 331,85€.

In particolare, le variazioni regionali hanno evidenziato come la riduzione dei prezzi RC Auto abbia coinvolto soprattutto Puglia, Molise, Campania e Valle D’Aosta.

La comparazione delle offerte online è il modo migliore per risparmiare sui prezzi RC Auto: i prezzi cambiano annualmente e assicurarsi con una nuova compagnia è quasi sempre la scelta più conveniente. Il confronto delle assicurazioni online per la tua auto su siti come Segugio.it permette di trovare l’assicurazione più vantaggiosa e confrontare tutte le offerte sul mercato, in modo veloce, gratuito e sicuro.

In questo modo sarà possibile scoprire molte delle compagnie assicurative dirette che operano esclusivamente online e che, quasi sempre, hanno tariffe molto più accessibili rispetto alle assicurazioni standard.

Comparare e scegliere assicurazioni online: perché conviene

Difficilmente risulta conveniente affidarsi al primo preventivo che si riceve, ma è anche vero che non è facile districarsi nel mare di offerte in rete. La mancanza del contatto umano, come quello che si può avere con un professionista, può creare diffidenza e spaesamento. Eppure, le assicurazioni online consentono un gran risparmio senza dover rinunciare a professionalità e affidabilità.

Le assicurazioni online consentono un risparmio maggiore: non avendo delle sedi fisiche e potendo abbattere i costi di gestione, possono proporre ai loro clienti tariffe molto vantaggiose in termini economici, tanto che i risparmi possono arrivare fino al 30-35%.

Anche a fronte di un’innegabile convenienza, sarebbe sbagliato considerare esclusivamente la polizza con il prezzo più basso. L’assicurazione più vantaggiosa sarà quella che tiene conto delle proprie esigenze: la comparazione online tiene conto anche delle coperture e dei servizi offerti, allo scopo di offrire al cliente una panoramica chiara e completa.

L’accessibilità della rete consente di comparare prodotti e servizi comodamente da casa con pochi clic e, soprattutto, in maniera completamente gratuita. Scegliere l’assicurazione online è la soluzione ottimale per i consumatori che desiderano dare un taglio a questa voce di spesa e che possono confrontare i prezzi RC Auto sia di compagnie partner che di altre compagnie. Basterà inserire pochi dati anagrafici e la targa del veicolo per sapere come risparmiare centinaia di euro ogni anno in modo semplice e veloce.

Ricorrendo a questi strumenti sarà facile orientarsi in un settore sempre più competitivo e ricco di opportunità.