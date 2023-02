Range Rover Velar si rinnova: ecco le novità

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Land Rover Nuova edizione Range Rover Velar

È in arrivo sul mercato la nuova Range Rover Velar, veicolo che esprime tutto il modern luxury del brand e caratterizzato dalla più recente tecnologia, dalla raffinatezza del marchio e da un nuovo design impattante, pulito e riduttivo.

L’auto presenta una nuova griglia e il caratteristico tetto “sospeso”, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle porte a filo, che definiscono la famiglia di SUV di lusso più desiderabile al mondo. La nuova Range Rover Velar ha aperto la strada alla filosofia di design riduttivo di Range Rover.

Tecnologie di ultima generazione promuovono il comfort e il benessere dei passeggeri, rendendo il SUV di lusso di medie dimensioni ancora più desiderabile. Si tratta inoltre del veicolo più silenzioso della sua categoria per il rumore stradale.

La versione ibrida plug-in è più capace e flessibile che mai, con un’autonomia in modalità elettrica che arriva fino a 64 km grazie a un pacco batterie riprogettato, mentre i modelli benzina e diesel con tecnologia mild hybrid assicurano raffinatezza e consumi ridotti.

Il design della nuova Velar

La nuova griglia – insieme ai nuovi fari Pixel LED e alle luci diurne Signature – assicura il look che caratterizza l’intera famiglia.

Nella parte posteriore, il potente sbalzo fornisce equilibrio e mette in evidenza l’imponente lunghezza dell’auto. Un elemento importante, che sottolinea l’aspetto forte del veicolo, mentre il nuovo paraurti basso posteriore crea un equilibrio di proporzioni, celando i terminali di scarico per un look pulito ed elegante.

All’interno troviamo i tipici elementi audaci ed eleganti della Range Rover Velar, oggi sono ancora più riduttivi, grazie a una straordinaria maestria artigianale e ai nuovi materiali usati dalla Casa. L’ultima evoluzione dell’infotainment Pivi Pro Range Rover è l’elemento centrale, l’interfaccia di vetro curvo da 11.4″ è posizionata ergonomicamente più in alto per un utilizzo più semplice, con minori possibilità di distrazione e riflessi.

Per gli interni la Casa introduce quattro nuove colorazioni dei rivestimenti in pelle – Cloud, Caraway, Raven Blue e Deep Garnet – completate da una scelta accurata di dettagli, come il nuovo Moonlight Chrome sul volante, sui bordi della consolle centrale e sulle prese d’aria.

Tre nuove opzioni di colore si uniscono alla line-up vernici: Metallic Varesine Blue, Premium Metallic Zadar Grey e Arroios Grey.

Fonte: Ufficio Stampa Land Rover

Tecnologia di ultimissima generazione

La nuova Range Rover Velar è la prima a presentare l’infotainment Pivi Pro di nuova generazione, che incorpora i controlli di tutte le funzioni chiave del veicolo all’interno del nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4″.

L’infotainment di nuova generazione è stato oggetto di test e sviluppo approfonditi, per ridurre i tempi di attività e interazione e offrire l’esperienza tecnologica più user-friendly possibile.

Pivi Pro supporta la connettività smartphone con Wireless Apple CarPlay. È supportato anche il Wireless Android Auto, mentre il Wireless Device Charging garantisce una ricarica rapida immediata e riduce la necessità di cavi.

La nuova Range Rover Velar è anche abilitata Wi-Fi con un piano dati, per garantire l’intrattenimento e la connessione dei passeggeri. Pivi Pro offre una doppia tecnologia SIM/eSIM integrata e un’architettura basata su cloud.

Il lusso a bordo di Range Rover Velar

La nuova Range Rover Velar offre la consueta raffinatezza tipica dei modelli della gamma, in una vera e propria oasi di tranquillità, con un comfort elevato e caratteristiche di praticità opzionali che contribuiscono al benessere degli occupanti.

L’ultimo sistema Cabin Air Purification Plus è disponibile come parte del Comfort Pack opzionale, per il benessere e la vigilanza degli occupanti, grazie a una qualità dell’aria più elevata. Inoltre, i dispositivi CO2 Management e PM2.5 Cabin Air Filtration, migliorano l’ambiente monitorando l’aria interna ed esterna e regolandosi.

Per quanto riguarda invece la visibilità, la nuova Range Rover Velar amplia i confini della tecnologia di illuminazione a Pixel LED con avanzati fari a Pixel LED con luci diurne Signature (DRL). Di serie su Dynamic HSE e Autobiography, il sistema vanta il triplo dei LED rispetto ai fari Matrix LED. Ogni faro monta quattro moduli pixel da 67 LED ciascuno, precisamente controllati per adattarsi esattamente alle circostanze e alla strada e fornire il cono di luce anteriore più efficace.

Motori e prestazioni

L’auto offre differenti tipologie di motori e potenze, per accontentare tutti i clienti, inclusa la versione plug-in P400e. Questa è disponibile accanto a una gamma di motori Ingenium diesel, dotati di tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) che aumenta efficienza e prestazioni, e benzina.

Sulla nuova Velar sono garantiti il comfort di guida e la raffinatezza del marchio Range Rover. La P400e combina un motore elettrico da 105 kW con un motore a benzina Ingenium, per fornire prestazioni senza sforzo e silenziose.

Con una coppia combinata di 404 CV e 640 Nm dal suo motore a benzina Ingenium a quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV e dal motore elettrico da 105 kW, la P400e è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima di 209 km/h. Può anche viaggiare con la sola energia elettrica fino a 140 km/h.

La P400e è uno dei pochissimi veicoli plug-in in grado di ricaricare rapidamente in corrente continua, con una carica dello 0-80% in soli 30 minuti con caricabatterie da 50 kW.

Il quattro cilindri da 2.0 litri a benzina presenta una nuova trasmissione automatica a otto velocità con cambio più fluido. Il P250 eroga 250 CV e 365 Nm di coppia, scatta da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi; e infine il diesel D300 da 3.0 litri a sei cilindri in linea eroga una potenza di 300 CV e 650 Nm di coppia e vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi.

Il 2.0 litri diesel a quattro cilindri D200 Ingenium eroga 204 CV di potenza. La nuova Range Rover Velar è disponibile per ordinazioni, con prezzi di listino a partire da 71.100 euro.

Fonte: Ufficio Stampa Land Rover

Le dichiarazioni

Il professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, di Jaguar Land Rover, dichiara: “La nuova Range Rover Velar è un esempio impeccabile della nostra filosofia di design modernista: pulita, riduttiva e irresistibilmente desiderabile. Definita da proporzioni perfettamente ottimizzate, nuova Range Rover Velar incarna la raffinatezza senza sforzo con un’eleganza audace e una presenza drammatica davvero unica”.

Alex Heslop, Director of Electrical Engineering di Jaguar Land Rover: “La nuova Range Rover Velar presenta la nuova generazione del nostro pluripremiato infotainment Pivi Pro, con un’elegante interfaccia in vetro curvo e una schermata iniziale ridisegnata che controlla digitalmente tutte le funzionalità di guida, comfort e praticità. Progettato ergonomicamente per ridurre i riflessi e ridurre al minimo le distrazioni, il nuovo sistema è intuitivo e intelligente, con pulsanti e cursori digitali progettati per funzionare in armonia con l’intelligenza artificiale vocale per renderlo più veloce e facile da usare.”