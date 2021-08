Range Rover Velar, nuova limited edition elegante ed esclusiva

editato in: da

Land Rover arrischisce la propria gamma con una serie di aggiornamenti e con la nuova edizione limitata del SUV Velar, la Auric Edition. Questo modello, che prende il nome dal latino “Aurum” (oro), unisce degli elementi ricercati alle finiture esterne che enfatizzano il suo design moderno e sofisticato.

Basata sulla Velar R-Dynamic S, la Auric Edition vanta una personalità unica, a partire dai dettagli esterni nel colore Auric Atlas. Le tinte a disposizione sono tre: Charente Grey solo per la Auric Edition, Ostuni Pearl White e Santorini Black. Completano gli esterni i cerchi in lega da 20″ e i vetri oscurati. Come optional, sono a disposizione i cerchi da 22″ Pincher e il tetto a contrasto. All’interno, un’ampia scelta tra tappezzeria in pelle Windsor o il tessile Kvadrat, per creare un ambiente raffinato e accogliente.

La nuova serie limitata offre un’ampia scelta di tecnologie avanzate come l’Interactive Driver Display. Questo affianca l’infotainment Pivi Pro, che visualizza sul display tutte le informazioni sul veicolo, riducendo le distrazioni. Presto a disposizione gli aggiornamenti SOTA in modalità wireless, senza bisogno di andare in concessionaria.

Grazie al Cabin Air Purification Plus, Land Rover si focalizza sul benessere a bordo. Il sistema di ionizzazione dell’aria in cabina con filtraggio da 2.5 PM regola in modo automatico i livelli di CO2 per assicurare la pulizia dell’aria. Inoltre, la funzione Purify Cycle inoltre, permette di programmare il ciclo di pulizia prima dell’apertura dell’auto e quindi iniziare a guidare con l’aria purificata.

Il premium SUV di lusso di Range Rover offre una nuova serie di sistemi ADAS come il Rear Camera di serie, vale a dire la telecamera posteriore per le manovre in retromarcia, e l’Adaptive Cruise Control con assistenza alla sterzata. Quest’ultimo, comodo nei lunghi viaggi, assicura maggior comfort al guidatore in quanto agisce su sterzo, acceleratore e freni per mantenere l’auto al centro della corsia e alla distanza di sicurezza corretta.

La Range Rover Velar Auric Edition presenta una serie di raffinati motori Ingenium a 4 e 6 cilindri diesel MHEV e 4 cilindri a benzina. Ottima anche l’efficienza (come abbiamo visto anche nella versione ibrida plug-in) del PHEV P400e che, in modalità full electric, fornisce un’autonomia di 52 km. A disposizione da oggi per le ordinazioni, i prezzi di listino della Velar Auric Edition sono a partire da 72.400 euro.