Range Rover, il SUV più potente e veloce: bolide da 575 cavalli

Land Rover alza il sipario sul SUV più potente e veloce mai prodotto, la Range Rover Sport SVR Ultimate Edition pronta a far gola agli appassionati del marchio. Un veicolo elegante e sportivo che fa della dinamicità e dei dettagli stilistici il suo punto di forza per sfondare nel mercato.

Per i più fortunati che avranno l’occasione di ordinarlo, con le prenotazioni già disponibili in attesa della presentazione ufficiale nello stand Special Vehicle Operations al Salon Privé dall’1 al 5 settembre, il compatto della Casa britannica porta con sé importanti novità, a partire dalla livrea. Da parte di Land Rover, che ha da poco svelato il nuovo Velar, è infatti arrivata un’auto che fa delle colorazioni rifinite a mano una particolarità e per la prima volta saranno offerte in opzione le spettacolari tinte Glass Flake, oltre ai colori Maya Blue Gloss e Marl Grey Gloss.

Esclusive per la versione Ultimate Edition, le colorazioni scelte rendono il nuovo SUV accattivante al primo sguardo. Una massima cura dei dettagli che non lascia spazio ad alcuna sbavatura da parte dell’azienda di Coventry, che arricchisce il veicolo col cofano ventilato in carbonio nel colore di carrozzeria. Altre particolarità del mezzo sono i cerchi da 22 pollici a cinque razze doppie, le pinze freni nere e il tetto a contrasto Narvik Black, dettagli intravisti nella Range Rover “spaziale”.

Massima cura e dettagli dalla mano artigianale del Team SV Bespoke anche negli interni. L’abitacolo, raccomandato Ebony e Cirrus, è esaltato dagli speciali distintivi cromati SV Bespoke sul montante B, i paddle del cambio in metallo nero anodizzato e le soglie illuminate Ultimate. I sedili sono inoltre rivestiti in pelle Windsor, con Suedecloth a contrasto.

Come detto siamo davanti a una delle auto più potenti mai prodotte dal brand britannico. Il modello attuale, arrivato alla seconda generazione, può contare sulla versione 575 CV del 5 litri V8 Supercharged capace di erogare 700 NM di coppia. L’edizione limitata del SUV di Land Rover è poi in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di raggiungere una velocità di punta di 283 km/h.

Mark Turner, direttore commerciale di Land Rover SV Bespoke, è sicuro del futuro roseo alle porte per il nuovo SUV che amplierà l’offerta della Casa: “La Range Rover Sport SVR ha ridefinito le capacità high-performance di Land Rover fin dal lancio del 2014 e la domanda SVR continua a crescere. La personalizzazione SV Bespoke di questa Ultimate edition ne incrementa ulteriormente l’appeal”.