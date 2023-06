La Range Rover Sport più potente di sempre: costo da capogiro

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

La nuova Range Rover Sport SV è la più potente ed esclusiva di sempre: il design potenziato la rende ancora più assertiva, mentre il nuovo propulsore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 e l’ampia gamma di tecnologie mirate alle prestazioni portano sportività e capacità dinamica a livelli mai raggiunti prima.

L’ultima creatura della Casa di Gaydon ridefinisce il concetto del Modern Luxury: è la prima Range Rover che offre l’opzione dei freni carboceramici e il primo veicolo di serie a montare cerchi ultraleggeri in fibra di carbonio da 23 pollici, ma è anche l’auto su cui debutta il Body and Soul Seat, un’esperienza audio multidimensionale che permette di “toccare” il suono grazie al primo sistema audio tattile installato su un veicolo.

Range Rover Sport SV, un manifesto del Modern Luxury

La nuova Range Rover Sport SV si posiziona saldamente al vertice di una rinnovata gamma Range Rover Sport: le sofisticate innovazioni tecniche la rendono un campione indiscusso di lusso e prestazioni, capace di coniugare la capacità dinamica di un’auto sportiva degna di James Bond e una presenza ancora più lucida e assertiva.

La Range Rover Sport più potente e performante di sempre segna il debutto della prima sospensione al mondo pneumatica idraulica interconnessa 6D Dynamics, capace di mantenere un assetto orizzontale anche in accelerazione estrema e in curva, ed è il primo veicolo di serie a montare cerchi in fibra di carbonio da 23’’, che permettono di risparmiare un totale di 35,6 kg.

Il lusso continua nell’abitacolo, dove debutta il Body and Soul Seat (BASS), un’esperienza audio multidimensionale che consente agli occupanti dei sedili anteriori di percepire fisicamente il suono grazie a un sistema audio tattile firmato SUBPAC e che include anche dei programmi Wellness, che sfruttano le vibrazioni del suono per migliorare il benessere mentale e fisiologico dei passeggeri.

Edition One: la più esclusiva (non solo a parole)

“La nuova Range Rover Sport SV offre un mix ottimale di prestazioni eccellenti, desiderabilità, capacità e raffinatezza senza pari”, afferma Nick Collins, Executive Director, Vehicle Programmes, JLR. La nuova ammiraglia del Modern Luxury non brilla soltanto per prestazioni: a Gaydon viene definita come “un’aggiunta potentemente emotiva alla gamma Range Rover Sport”.

Esclusiva non solo a parole, la nuova Range Rover Sport SV – nella versione SV Edition One – sarà inizialmente riservata a una ristretta platea di clienti selezionati a livello globale: ogni vettura è già assegnata a un cliente Range Rover, fanno sapere dalla Casa. “La nuova Range Rover Sport SV esemplifica la filosofia Range Rover anche nell’approccio personalizzato che stiamo adottando con i nostri clienti più esigenti”, ha dichiarato Geraldine Ingham, Managing Director di Range Rover.

L’Edition One è una selezione delle migliori combinazioni di caratteristiche, colori e finiture: tra le opzioni disponibili, gli esclusivi sedili SV Performance dagli schienali in fibra di carbonio satinata, il nuovo interno in PU Ultrafabrics senza cuciture, le pinze anteriori più grandi mai montate su una Range Rover (Brembo Optyma) nei colori giallo, rosso, carbon bronze e nero.

Nuova Range Rover Sport SV: caratteristiche e prezzo

La nuova Range Rover Sport SV è equipaggiata con un nuovo propulsore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 da 4.4 litri, che eroga 635 CV e 750 Nm di coppia – 60 CV in più rispetto alla precedente generazione – e che permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, per una velocità massima di 290 km/h.

L’assetto è più basso rispetto ad altri modelli Range Rover Sport (tra i 10 e i 25 mm), mentre la nuova modalità di guida SV permette una guida più focalizzata e sportiva grazie alla configurazione delle diverse impostazioni applicate alla trazione integrale intelligente, alle quattro ruote sterzanti e ai sistemi Torque Vectoring by Braking.

Un passo oltre la modalità Dynamic degli altri modelli Range Rover Sport, la SV Mode ottimizza lo sterzo, il cambio automatico a otto velocità, la risposta dell’acceleratore, la sonorità di scarico e le sospensioni 6D Dynamics per offrire l’esperienza più dinamica ed emotiva possibile.

La nuova gamma Range Rover Sport entra nel listino Land Rover con prezzi a partire da 97.900 euro. La versione Sport SV, invece, è disponibile a partire da 213.000 euro.