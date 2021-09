Range Rover protagonista nell’ultimo film di James Bond

No Time To Die è il più recente appuntamento con la saga dei film di James Bond, l’agente 007 torna al cinema a partire dal prossimo 30 settembre. Manca pochissimo, dopo infiniti rinvii, siamo pronti ad incollarci agli schermi. E scenderà in campo anche la potente Range Rover Sport, già vista in alcuni video dietro le quinte.

Tanti i veicoli che potremo vedere tra le scene del film, non solo auto, ma anche moto. Gli stuntman professionisti del nuovo James Bond hanno spinto all’estremo le più potenti Land Rover di sempre. Una delle protagoniste dell’alta velocità sarà proprio Range Rover Sport SVR, perfetta per il ruolo. L’inseguimento mette il SUV al centro dell’azione, sotto la direzione di Chris Corbould, supervisore dei veicoli, premio Oscar, e del coordinatore degli stunt, Lee Morrison.

Quest’ultimo ha dichiarato: “Desideravo veramente girare un inseguimento di Bond in offroad e in un ambiente impegnativo; la Range Rover Sport SVR era la scelta perfetta per questa parte della storia. Poiché giriamo tutto dal vero abbiamo spinto al massimo, così l’inseguimento promette di essere uno dei punti memorabili del film”.

L’auto offre nuovi livelli lusso e prestazioni, una dinamica di guida pazzesca e un V8 sovralimentato in grado di sprigionare la potenza di 575 CV; scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e viaggia fino a 283 km/h, la Land Rover più veloce di sempre. La SVR di No Time To Die monta le stesse sospensioni dei modelli di serie, concepite dagli ingegneri della sezione SVO di LR per l’eccezionale reattività, la maneggevolezza e il controllo della scocca, senza compromettere il comfort.

Grazie al configuratore online, i clienti hanno la possibilità di replicare le specifiche dei modelli No Time To Die con un clic. L’auto che vedremo nel nuovo film di James Bond vanta un mix esclusivo di anima e prestazioni. Oggi è possibile replicare questa combinazione e celebrare il 25° film di 007.

L’originale SUV di lusso Range Rover ha debuttato nel 1970. Da allora la famiglia è cresciuta con Range Rover Sport, Evoque e Velar. In No Time To Die ci saranno anche una molte altre auto, Range Rover Classic, tre Defender ed una Land Rover Serie III. Il prezzo di listino della meravigliosa, sportiva e potente Range Rover Sport SVR parte da 138.553 euro.