RAM 1500 Revolution: al CES di Las Vegas il nuovo pick-up elettrico

Presentato il 5 gennaio al CES di Las Vegas (aperto nel week end appena trascorso) il nuovo RAM 1500 Revolution, il concept elettrico a batteria (BEV) che ridefinisce il segmento dei pick-up. Un veicolo che mostra qual è ancora oggi la volontà di RAM: ottenere la leadership anche nel settore dei veicoli elettrici (BEV).

Un progetto visionario, che apre una finestra sul futuro. Veicolo avanguardistico, che mostra una vasta gamma di elementi innovativi che caratterizzeranno i modelli della Casa in futuro, in particolare nell’ambito del viaggio verso l’elettrificazione.

Il futuro elettrico di RAM

Il marchio si contraddistinguerà offrendo un portafoglio di soluzioni full-electric in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti, di cui farà parte anche il rivoluzionario BEV RAM 1500, che entrerà in produzione dal prossimo anno. L’intera gamma RAM offrirà soluzioni elettrificate dotate di tecnologie rivoluzionarie. Il concept appena presentato è il primo capitolo che stabilisce come il marchio voglia spingersi oltre la futura offerta di veicoli elettrici dei concorrenti.

Con il concept RAM 1500 Revolution, la Casa offre un contributo molto importante al piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030, per guidare il modo in cui il mondo si muove offrendo soluzioni per la mobilità innovative, pulite, sicure e accessibili.

Il design pionieristico di RAM

Il concept BEV RAM 1500 Revolution offre una visione straordinaria di quella che sarà la massima evoluzione del pick-up e del futuro di RAM Trucks. Il team di progettisti degli esterni ha intenzione di rivoluzionare il segmento dei pick-up (nel 2020 aveva lanciato il pick-up più potente al mondo) creando un concept ultramoderno.

Gli esterni sono al tempo stesso brutali e belli. Un badge “R-A-M” animato e modernizzato decora la nuova parte anteriore, con gruppi ottici Full LED animati a forma di diapason. Le porte sono state ridisegnate in stile saloon, nei passaruote anteriori sono state integrate luminose luci a LED, la nuova fanaleria è caratterizzata dai gruppi ottici posteriori e badge Full LED animati.

Il veicolo è dotato di elementi innovativi quali un nuovo frunk elettrico con apertura e chiusura one-touch. Il concept presenta specchi laterali rivoluzionari, più piccoli e leggeri e realizzati in materiali stampati in 3D.

Gli interni

Un livello di flessibilità, comfort e innovazione mai visto prima d’ora. Ribattezzato “one space environment”, il concept BEV RAM 1500 Revolution è costituito da uno spazio continuo che va dalla parte anteriore a quella posteriore e permette di configurare gli interni in molti modi diversi.

L’ambiente è notevolmente più ampio, le dimensioni della batteria garantiscono una maggiore capacità di carico. La consolle centrale può essere rimossa per offrire ancora più spazio. Insieme alle opzioni offerte dal midgate e dai sedili ripiegabili, il concept offre una grande varietà di configurazioni delle sedute.

Il motivo a diapason decora l’intera plancia, un display touchscreen costituito da due monitor per uno schermo fino a 28 pollici rappresenta l’elemento centrale degli interni ricchi di soluzioni tecnologiche avanzate. Il volante piatto telescopico offre nuove impugnature con comandi capacitivi, schermi digitali e un badge “RAM” che si illumina.

Tecnologia di ultima generazione

Il concept rappresenta un tuffo nella tecnologia all’avanguardia e offre una customer experience totalmente connessa e funzioni di mobilità avanzate a garanzia della massima affidabilità e sicurezza. Il concept BEV RAM 1500 Revolution garantisce una connettività senza interruzioni per offrire una nuova esperienza al guidatore e ai passeggeri.

La potenza delle batterie elettriche apre la strada a nuovi livelli di capacità e prestazioni, il nuovo pick-up è dotato di trazione integrale ed è alimentato da due moduli di azionamento elettrico (EDM), situati nella parte anteriore e nella parte posteriore. Progettato per EDM di grande capacità, il concept dispone del potenziale per future applicazioni ad alte prestazioni. Il veicolo può accumulare energia per percorrere circa 160 chilometri in 10 minuti grazie alla ricarica rapida da 800 volt CC fino a 350 kW.