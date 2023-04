Questa sarà l’ultima Volkswagen con motore termico

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen T-Roc: l'ultima auto termica di Volkswagen

Il futuro della mobilità, che ci piaccia o no, è elettrico. Ormai lo sappiamo, a parte il piccolo spiraglio di luce dato agli e-fuel, l’Europa ha deciso: a partire dal 2035 non potranno più essere venduti veicoli con motori alimentati a diesel e benzina.

Questo è il motivo per cui ormai tutte le Case automobilistiche stanno convertendo la loro produzione e nei prossimi anni realizzeranno solo modelli con motorizzazione elettrica, a zero emissioni. Volkswagen è una di queste, dopo aver visto solo alcune ore fa che anche la reginetta Golf si convertirà presto, oggi vediamo quale sarà l’ultimo modello con motore termico a uscire dagli stabilimenti del marchio.

L’ultima auto a combustione

Nel 2025 arriverà la seconda generazione della Volkswagen T-Roc, e sarà proprio lei l’ultimo nuovo modello equipaggiato con un motore endotermico. Da quel momento in poi dagli stabilimenti di Volkswagen usciranno solo ed esclusivamente vetture elettriche: è quello che la Casa dichiara oggi.

La conversione totale dell’azienda avverrà, come dichiarato, a partire dal 2033. Intanto la prossima generazione di T-Roc sarà l’ultimo modello a benzina e diesel del brand tedesco, è stato il CEO Thomas Schäfer a confermarlo personalmente, durante un’intervista ad Automobilwoche.

Come abbiamo detto, nel 2025 sarà lanciata sul mercato la seconda generazione della crossover compatta, e disporrà degli stessi motori termici della sorellina Golf 8 e della nuova Tiguan, ma anche della prossima generazione di Passat.

Le dichiarazioni dell’azienda

Un portavoce di Volkswagen ha dichiarato: “Non abbiamo piani immediati per una T-Roc elettrica, ma prevediamo un modello di questo genere in futuro. L’attuale T-Roc è uno dei nostri modelli più venduti”. L’auto è stata lanciata per la prima volta sul mercato nel 2017, e ancora oggi è il SUV di maggiore successo in Europa: sia nel 2021 che nel 2022 ha infatti superato – per numero di immatricolazioni – anche la Golf, che da sempre è la vettura più amata in assoluto della Casa. Lo sappiamo, l’avvento dei SUV ha colpito il settore automotive, sono al momento i modelli più venduti, e anche i più colpiti dalla “banda di ambientalisti”, che vorrebbe annientarli.

Come sarà la nuova Volkswagen T-Roc

Solo alcune ore fa abbiamo visto che nei piani futuri dell’azienda c’è una nuova Golf elettrica, è previsto a breve un restyling dell’attuale generazione – ancora con motori termici – ma la nona generazione sarà solo a zero emissioni.

Oggi possiamo confermare che anche la T-Roc arriverà in una nuova generazione, la seconda, e sarà prodotta molto probabilmente nel 2025 sulla piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen. Piattaforma modulare che al momento è utilizzata da differenti crossover e SUV compatti del Gruppo e sulla quale sono state costruite più di 40 milioni di macchine.

La previsione per il futuro è di aggiungere altri 40 milioni di veicoli prodotti entro il 2030. Dopo l’ultimissima versione endotermica di Volkswagen T-Roc arriverà sul mercato invece la sua prima variante elettrica, che potrebbe condividere la base MEB Entry che abbiamo visto di recente sulla concept ID.2all. Al momento non abbiamo ancora nessun’altra informazione ufficiale da parte del Gruppo VW, non ci resta che attendere i nuovi sviluppi e notizie certe nei prossimi mesi.